Uni Münster: Auszeichnung für Chancengleichheit und Vielfalt

Die Uni Münster wird für Chancengleichheit und Vielfalt geehrt. Die Initiative "TOTAL E-QUALITY Deutschland e.V." (kurz:TEQ) zeichnet die Uni Münster zum dritten Mal mit dem "Total-E-Quality"-Prädikat aus. Zum ersten Mal erhält die Universität das Zusatzzertifikat für "Diversity". In der Begründung seitens des TEQ heißt es, dass in allen acht Aktionsfeldern überzeugende Gleichstellungsmaßnahmen umgesetzt werden. Die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Dr. Patricia Göbel sieht das ,Total-E-Quality'-Prädikat als Lob und gleichzeitig als Anreiz, die Chancengleichheit von Frauen und Männern an der Uni Münster weiter zu thematisieren und voranzutreiben.