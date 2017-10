Gesundheitstage der FH Münster

Die Anmeldungen für die Gesundheitstage-Workshops an der FH haben gestartet. Die Fachhochschule gibt bekannt, dass Studierende und Beschäftigte am 14. und 16. November am Gesundheitstag teilnehmen können. Im Fachhochschulzentrum Münster und auf dem Steinfurter Campus wird es jeweils in der Zeit von 9 bis 16:30 Uhr ein umfangreiches Programm zum Motto "Mental F(H)it" geben. Die Anmeldungsphase für die verschiedenen Workshops zum Thema Brain-Jogging läuft bereits und ist über die Website der FH Münster möglich. Wer zudem an einem von mehreren Gesundheits Check- ups teilnehmen möchte, kann sich dafür ab dem 6. November anmelden.