Bahnverkehr in NRW wieder aufgenommen

Der Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen wurde weitesgehend wieder aufgenommen. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Website bekannt gibt, fahren Fernzüge wieder Richtung Norden. Lediglich auf der Strecke zwischen Wolfsburg und Hannover kommt es zeitweise noch zu Engpässen. Diese sollen in den nächsten Stunden behoben werden. Während des Sturmtiefs "Herwart", das am Wochenende über den Norden Deutschlands und Teilen Nordrhein-Westfalen herrschte, fielen etliche Züge im Fernverkehr aus. Dutzende Menschen sind am Wochenende am Münsteraner Bahnhof stecken geblieben und konnten ihre Fahrt nicht weiter fortsetzen.