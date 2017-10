Europäische Muslime im Durchschnitt positiver!

Europäische Muslime sehen die EU positiver als andere Europäer. Das stellten Münsteraner Forscher vom Exzellenzcluster Religion und Politik fest. Im Durchschnitt hätten Muslime ein höheres Vertrauen in die Europäische Union als andere Mitbürger. Der Grund für die Wertschätzung dafür liege wohl im Migrationshintergrund, den die meisten Muslime haben: Sie vergleichen die wirtschaftliche Situation, die Gesundheitsversorgung und das politische System in ihrer neuen Heimat mit ihrem Herkunftsland. Die Religion spiele anders als angenommen dabei keine Rolle, so der Politikwissenschaftler Professor Schlipphak in einer Pressemitteilung. Viel mehr sei eine erfolgreiche Integration der Schlüssel zu einem höheren Vertrauen in politische Institutionen, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene.