Flughafen Münster-Osnabrück will Flugangebot erweitern

Der Flughafen Münster-Osnabrück will durch ein erweitertes Flugangebot attraktiver werden. Dies berichtete der WDR. Für diese Entscheidung trafen sich rund 150 Wirtschaftsvertreter aus der Region. Der Grund für die - aktuell - niedrige Anzahl an Flügen sind fehlende Verbindungen zu großen Städten wie Paris oder Amsterdam, aber auch die zu teuren Preise. Vertreter des FMO versprachen gemeinsam mit der Lufthansa, ihr Angebot für Geschäftskunden zu verbessern. Der Boom des Regionalflughafens in diesem Jahr liegt maßgeblich im Touristik-Bereich begründet. Mit den anvisierten rund 950.000 Passagieren schreibt der Flughafen noch keine schwarzen Zahlen.