Auf dem Herbstsend am Schlossplatz ist gestern Nacht ein Feuer ausgebrochen. Gegen Viertel vor 3 in der Nacht meldeten Zeugen ein Feuer an einem Kinderkarussel. Die Feuerwehr löschte daraufhin den Brand, das Fahrgeschäft ist aber derart beschädigt worden, dass es heute wohl nicht in Betrieb genommen werden kann. Die Polizei schließt einen technischen Defekt mittlerweile aus und geht von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen weiterhin um Hinweise.