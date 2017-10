Studierende essen gesünder als angenommen

Rund 80% der Studierenden kochen mehrmals in der Woche in der eigenen Küche. Das geht aus einer Studie hervor, die die Uni Maastricht gemeinsam mit dem Kölner Unternehmen constata veröffentlicht hat. Unter dem Strich essen Studierende gesünder als angenommen, wobei regionale Unterschiede beobachtet werden können. In NRW beispielsweise würden Studierende häufiger bekocht, weil verhältnismäßig viele Studierende zuhause wohnen und zu ihrer Universität pendeln, so Dr. Philipp Seegas von der Uni Maastricht, der die Uni gemacht hat. Ebenso lässt sich beobachten, dass insbesondere in der Klausurenphase der Konsum von Süßigkeiten unter Studierenden regelmäßig ansteigt.