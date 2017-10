Arbeit an Unis verliert an Attraktivität

Die Arbeit an Universitäten verliert immer weiter an Attraktivität. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Hans-Böckler Stiftung.

Die Befragten kritisierten vor allem die geringe Bezahlung, befristete Verträge und den hohen Leistungsdruck. Fast drei Viertel der Befragten hatte das Gefühl, im Beruf nicht wertgeschätzt zu werden. Dies habe sich in den vergangenen Jahren verstärkt. Rund jeder siebte der Befragten gab laut der Studie an, im Job regelmäßig an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gehen zu müssen.