Mehr Fahrräder am Münsteraner Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof in Münster werden immer mehr Fahrräder abgestellt. Das berichtet die WN. Das liegt vor allem an der neu eingerichteten Baustelle an der Ostseite des Bahnhofs. Hier fallen nun rund 2.000 Stellplätze weg. Auch die stetig wachsende Münsteraner Bevölkerung und der daraus resultierende hohe Radverkehr verschärfen die Lage. Da viele Radfahrer ihre Fahrräder auf Parkplätzen und den Gehwegen abstellen, spitzt sich die Situation auch für Fußgänger und Taxifahrer zu. Ein Ersatz für die auf der Ostseite wegfallenden Stellplätze ist allerdings in Planung: An der Ostseite des Hamburger Tunnel wird in Kürze ein doppelstöckiger Ständer für 400 Räder eingerichtet.