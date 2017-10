Bauverzögerung bei Chemielaboratorien

Verzögerungen beim Neubau der Labore für die organische Chemie und Biochemie stören den Ablauf der beiden Institute in diesem Semester. Das äußerte Matthias Schwarte, Kanzler der Uni Münster, kürzlich im Senat, wie die WN berichteten. Die Bauprojekte liegen in der Verantwortung des Bau- und Liegenschaftsbetrieb. Rebecca Keller, Sprecherin des BLB, erklärte die Verzögerungen bei den Neubauten mit Versäumnissen der beauftragten Trockenbaufirma. Das neue Laborgebäude für die Chemiker soll Anfang 2018, mehr als ein Jahr später als geplant, an die Univerität übergeben werden. Ob das Gebäude zum nächsten Wintersemester in Betrieb genommen werden kann, ist jedoch fraglich.