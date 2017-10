Fossilienfund in Barcelona

Spanische Geologen entdecken Fossilien in Gebäudefassaden in Barcelona. Diese sogenannten Spurenfossilien seien kleine Gänge, die vermutlich von Ringelwürmern stammen könnten, erklärt Zain Belaústegui von der Universität Barcelona. Gemeinsam mit seinem Vater vermutet er in seiner wissenschaftlichen Arbeit, dass als Ursprungsort ein flaches Meeresgebiet in Frage kommt. Das städtische Fossil ist schätzungsweise zwölf Millionen Jahre alt und ein geradliniger Bau ohne Verzweigungen.