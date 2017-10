Die Skulpturprojekte Münster spenden 26.600 € an den „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren e.V.“. Das geht aus einer Pressemitteilung der Skulpturprojekte hervor. Das Geld stammt aus dem Kunstwerk von Lara Favaretto. Die Künstlerin rief dazu auf, Spenden in einen Schlitz der Skulptur zu wefen. Der vier Meter hohe Granit-Monolith war im Rahmen der Skulpturprojekte 2017 auf dem Ludgeriplatz ausgestellt.