Sinkende Anzahl Studierender

Die Anzahl neuer Studierender an der Uni Münster und anderen Hochschulen in NRW ist im aktuellen Wintersemester leicht rückläufig, wie das NRW-Wissenschaftsministerium mitteilte.

Nachdem die Zahl der Studienanfänger nach dem doppelten Abiturjahrgang 2013 einige Zeit auf Rekordhoch war, fiel die Anzahl neuer Studierender nun erwartungsgemäß. Insgesamt etwas mehr als 100.000 Studienanfänger gibt es in diesem Wintersemester in NRW , das sind fast 6 Prozent weiniger als im Vorjahr. Die Gesamtzahl Studierender in NRW bleibt bei etwa 740.000 ungefähr auf dem Niveau des vergangenen Semesters. Bei den Angaben handelt es sich um vorläufige Schätzzahlen der einzelnen Hochschulen, Ende November 2017 ist mit amtlichen Zahlen zu rechnen.