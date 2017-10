Die Jungen Sozialisten Münster - JUSOS - kritisieren das geplante Abschiebezentrum in Münster.

Das teilten die JUSOS in einer Pressemitteilung mit. In Münster soll ein Abschiebezentrum geschaffen werden, für das auf zwei Erstaufnahmeeinrichtungen verzichtet werden soll. Der Sprecher der JUSOS Konstantin Achinger nannte das Vorhaben einen Angriff auf die Seele der Stadt, der das tolerante Zusammenleben in Münster als Gemeinschaft gefährde.