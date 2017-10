Gravitationswellen-Signal erstmals optisch nachweisbar

Wissenschaftler haben zum wiederholten Mal ein Gravitationswellen-Signal aufzeichnen können. Das berichtet die tagesschau.

Die Beobachtung der Gravitationswellen geht dabei erstmals offenbar zurück auf die Verschmelzung zweier Neutronensterne. Zum ersten Mal konnten die Folgen einer Verschmelzung von zwei Neutronensternen optisch in Form elektromagnetischer Strahlen beobachtet werden. So konnte auch ermittelt werden, woher die Gravitationswellen stammten. Die Auswertung der Daten könnte zudem erstmals klären, wie schwere Elemente entstehen. Die Kollision fand in einer Entfernung von 130 Milliarden Lichtjahren zur Erde statt.