Studierendenparlament ist gegen Anwesenheitspflicht

Das Studierendenparlament der Uni Münster spricht sich in einem Beschluss gegen eine Anwesenheitspflicht an Universitäten aus. In der letzten StuPa Sitzung positionierten sich die Parlamentarier gegen die geplante Wiedereinführung der Anwesenheitspflicht durch die NRW-Landesregierung. Im Beschluss heißt es "Anwesenheitspflichten wiedersprechen dem Ideal eines selbstbestimmten Studiums und erschweren dieses gerade denen, die durch Berufstätigkeit, das Studium mit Kind oder ehrenamtliches Engagement bereits jetzt im Studienalltag benachteiligt sind".

Der AStA solle sich nun zusammen mit anderen ASten verstärkt gegen eine Anwesenheitspflicht an NRW-Unis einsetzen. Des Weiteren forderte das Studierendenparlament das Rektorat und den Senat der Uni Münster auf, zu den Plänen der Landesregierung Stellung zu beziehen.

Auf Radio Q-Anfrage sagte Norbert Robers, Pressesprecher der Uni Münster, man könne sich zur Angelegenheit nicht äußern, ohne konkrete Details zu den Plänen der Landesregierung zu kennen. Die schwarz-gelbe Landeregierung hatte zwar bekannt gegeben, an NRW-Unis die Anwsenheitspflicht in Seminaren wiedereinzuführen, bisher aber noch keine Beschlussentwürfe vorgelegt. Vor drei Jahren hatte die damals rot-grüne Landesregierung eine Anwesenheitspflicht in Seminaren bis auf einige Ausnahmen abgeschafft.