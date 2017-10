Bundesverfassungsgericht verhandelt über NC-Zulassungsverfahren

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute (04.10.) über das Zulassungsverfahren zum Medizinstudium. In einem sogenannten konkreten Normenkontrollverfahren haben Richter/-innen dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob das NC-Zulassungsverfahren mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Im Speziellen geht es dabei um das Grundrecht auf freie Wahl des Berufs und der Ausbildungsstätte. In den 70er Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht solche absoluten Zulassungsauflagen nur unter der Voraussetzung gebilligt, dass sie im Hinblick auf beschränkte Kapazitäten unbedingt erforderlich sind. Zudem müsse die Auswahl und Verteilung der Bewerber/-innen sachgerechten Kriterien entsprechen. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen sieht in fehlenden Landesquoten angesichts der fehlenden bundesländerübergreifenden Vergleichbarkeit der Abiturnoten das aus der Berufsfreiheit und dem allgemeinen Gleichheitssatz hergeleitete Teilhaberecht der Studienplatzbewerber/-innen bei der Vergabe der Studienplätze verletzt. Auf dem Prüfstand steht auch die Wartezeit-Quote und die Überbetonung der Abiturnote. Faktisch werden dadurch potentielle Bewerber/-innen von vorneherein ausgeschlossen.