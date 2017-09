Rückkehr der Anwesenheitspflicht an NRW-Unis

Die nordrhein-westfälische Landesregierung könnte eine Wiedereinführung der Anwesenheitspflicht an NRW-Unis planen. Wie die NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Mittwoch im Wissenschaftsausschuss des Landtages mitteilte, soll das von der vorherigen rot-grünen Landesregierung verabschiedete NRW-Hochschulzukunftsgesetz überarbeitet werden. Dazu gehöre auch das „starre Verbot von Anwesenheitspflichten in klassischen Seminaren", so Pfeiffer-Poensgen.