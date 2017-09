Münsteraner Bischof untersagt schwulem Paar die Segnung

Der Münsteraner Bischoff Felix Genn hat per Weisung einem Pfarrer in Wesel verboten, einem homosexuellen Paar während eines Gottesdienstes am kommenden Samstag (30.9.) den kirchlichen Segen zu geben. Eine mündliche Zusage des Pfarrers Stefan Sühling lag schon vor. Bei dem homosexuellen Paar handelt es sich um den Emmericher Bürgermeister Peter Hinze (SPD) und seinen Partner. Der Münsteraner Bistumssprecher Stephan Kronenburg sagte dem WDR, dass eine solche Zeremonie nicht vorgenommen werden, da kaum mehr ein Unterschied zu einer kirchlichen Trauung vorliegen würde. Diese ist in der katholischen Kirche nicht möglich.