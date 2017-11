Der neue AStA-Vorsitz im Interview

Seit etwas über einer Woche hat der AStA der Uni Münster einen neuen Vorsitzenden, den ehemaligen Finanzreferenten Finn Schwennsen von CampusGrün. Seit Montag gibt es nun auch eine zweite Vorsitzende, Annabell Kalsow von der LISTE.

Im Campuszeit-Interview haben wir mit den Beiden über die nicht ganz unproblematische Wahl und ihre Pläne für die aktuelle Legislaturperiode gesprochen.

Der Weg in den AStA

Radio Q: Eure Wahl - und insbesondere deine Wahl, Annabell, war ja am Ende dramatischer als ihr das wahrscheinlich erwartet hattet. Ende letzten Monats kam es zu einer Kampfabstimmung zwischen dir und Paavo Czwikla von der liberalen Hochschulgruppe, LHG. Und zunächst hattest du nicht genug Stimmen. Wie seid ihr intern damit umgegangen?

Annbell Kalsow: Also es war schon ein Ergebnis mit dem wir nicht gerechnet hatten. Aber daraufhin gab es dann interne Gespräche und schließlich ging es dann ja doch anders aus. Im zweiten Wahlgang hatte ich dann ja 20 Stimmen. Also konnte sich am Ende alles klären und das war auch gut.

Radio Q: Das heißt aber, dass im ersten Wahlgang auch Leute aus eurer eigenen Koalition gegen dich gestimmt haben, oder? Ihr seid 17 Leute in der Koalition, 13 haben für dich gestimmt. Ihr habt lange verhandelt, ihr habt einen Koalitionsvertrag - Was ist das für eine Basis für eine solche Koalition?

Finn Schwennsen: Das stimmt. Wir haben eigentlich 17 Stimmen, 16 Leute haben abgestimmt. Mindestens eine Person aus unseren Reihen hat für Paavo gestimmt und es gab wohl auch mindestens eine Enthaltung. Das ist natürlich schade, dass Menschen, wenn sie Bedenken haben, die nicht vorher äußern. Das in einer solchen Wahl zu machen, die standardmäßig geheim abläuft ist natürlich ungünstig, weil wir daraus auch kein Feedback oder ähnliches ziehen können und dann wissen wir natürlich nicht, woran wir sind.

Radio Q: Wurde das bei euch nochmal aufgearbeitet?

Finn: Wir haben uns noch mal intern getroffen. Was es am Ende war können wir nicht genau sagen, es gab keine Person, die sich dann letztendlich dazu geäußert hat.

Die Sondierungen

Radio Q: Wie kam es denn jetzt eigentlich zur Zusammenarbeit dieser drei Listen? Es war ja jetzt keine richtige Liebesheirat zwischen euch?

Annabell: Wir haben gemeinsame Sondierungsgespräche geführt und dann festgestellt, dass es unglaublich viele Themen gibt, wo wir sehr ähnlich da stehen und unsere Positionen teilen. Und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich drei Listen sind, die sehr sehr ähnliche Ziele verfolgen - oder häufig auch die gleichen Ziele - und daher haben wir beschlossen, dass es sehr sinnvoll ist, diese gemeinsam umzusetzen.

Radio Q: Was sind das für Themen, die ihr gemeinsam vertretet?

Finn: Wir haben in den ersten Sondierungen angefangen mit Geschlechtergerechtigkeit und haben da gesehen, dass wir auf einer Linie sind. Dann kamen Themen wie Wohnraum, die neue Landesregierung in NRW, die wir alle kritisch sehen, die Öffentlichkeitsarbeit - Da gibt's eine Menge Themen.

Radio Q: Wobei ja gerade die Liste sich ja auch lange als Satirepartei verstanden hat. Ihr habt Dinge gefordert wie "Rauchen in Hörsälen erlauben" oder "Ponys statt AStA-Bullis". Kannst du es verstehen, dass viele Leute da Vorbehalte haben?

Annabell: Natürlich sind wir immer noch eine Satireliste. Aber wir sagen auch ganz klar was wir wollen. Wir haben immer gesagt: Wir sind nicht nur destruktiv, wir wollen konstruktiv sein. Wir haben Inhalte, die wir dann aber auf satirische Weise einbringen. Also beispielsweise unser Plakat mit den Wurfzelten - das soll natürlich auf die Wohnraumproblematik aufmerksam machen und deswegen hoffen wir, dass dies auch so angekommen ist, was wir sagen wollen mit diesen satirischen Forderungen und dass wir das jetzt konsequent weitertragen wollen.

Radio Q: Und was wird jetzt aus so Forderungen wie "Ponys statt AStA-Bullies"?

Annabell: Muss man sehen (lacht)

Finn: Also man kann dazu vielleicht kurz erwähnen, dass sich einige Mitglieder der LISTE, was viele nicht wissen, sich schon vorher im AstA engagiert haben, nämlich im autonomen Fachschaftenreferat und da auch viel Erfahrung gesammelt haben.

Radio Q: Wie kam es, dass gerade du, Annabell, jetzt zweite Vorsitzende geworden bist? Denn eigentlich hat ja die Juso-HSG mehr Sitze im StuPa als ihr.

Finn: Die Juso-HSG hat mehr Menschen im AStA und auch entsprechend mehr Sitze im Studierendenparlament. Daher war es von Anfang auch klar, dass die JuSos den stellvertretenden Vorsitz stellen können. Die haben dann aber mit ihren Mitgliedern gesprochen und viele haben gesagt, sie können die Zeit nicht dafür aufbringen, den Vorsitz zu machen. Und wir haben dann geschaut, ob nicht vielleicht jemand bei der LISTE Lust hat und dann hat sich Annabell gemeldet und gesagt "Ich hätte wohl Lust".

Die Ziele für die kommende Legislaturperiode

Radio Q: Warum macht ihr das persönlich? Beide engagiert ihr euch schon länger in der Hochschulpolitik. Wieso habt ihr jetzt beschlossen: Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und übernehme den Vorsitz?

Annabell: Also bei mir war es erstmal so, dass ich in die Hochschulpolitik gekommen bin, weil es so etwas an meiner Schule nicht gab, dass man alles mitbestimmen kann. Ich komme aus einer sehr kleinen Schule. Und ich finde es einfach toll, wenn man die Möglichkeit hat, sein Umfeld zu gestalten. Und das habe ich in der Hochschulpolitik total gesehen und jetzt habe ich im AStA-Vorsitz die noch größere Möglichkeit mitzumachen, Bedingungen zu gestalten und auch anderen zu helfen. Ich glaub im Vorsitz ist vor allem Koordination eine wichtige Sache, dass man die Referate untereinander koordiniert, und das ist auf jeden Fall etwas was mir ganz viel Spaß macht und auf das ich mich auch schon freue.

Finn: Ich komme ja aus dem AStA-Finanzreferat und hab da vor einem halben Jahr nach der letzten Wahl angefangen. Da war es auch mein Ziel, mich einzubringen und gerade den Bereich Finanzen fand ich super spannend. Als Finanzreferent bekommt man aber natürlich auch eine Menge mit davon, wie es im AStA läuft und da hab ich gemerkt, dass der Vorsitz auch ein spannender Bereich ist. Das ist auf jeden Fall eine Arbeit, die ich mir zutraue und da habe ich auch Lust drauf in diesem Bereich neue Erfahrungen zu sammeln.

Radio Q: Gibt's schon so etwas wie eine Aufgabenverteilung zwischen euch beiden, oder muss sich das erst mal noch entwickeln?

Finn: Das mit der ersten Wahl war erst mal ein großer Schock-Moment. Dann ist auch erst mal nichts passiert, weil das Ziel erst mal war, dass die Wahl funktioniert. Wir haben uns dann heute getroffen, ich hab Annabell alles gezeigt und jetzt gibt so ein paar Dinge, die noch in dieser Woche passieren müssen und dann groovt sich das wohl ein.

Radio Q: Was wollt ihr denn konkret verändern? Was ist euer Herzensthema?

Finn: Also es gibt natürlich die großen Themen für die Studierendenschaft. Da habe ich auch im Finanzreferat mitbekommen, dass das Thema Wohnraum super schwierig ist. Auch gerade dieses Jahr ist es viel dramatischer als in den vergangenen Jahren. Ich finde, es kann nicht sein, dass Studierende nach Münster kommen, hier einen der begehrten Studienplätze bekommen und dann doch absagen müssen, weil sie keine Unterkunft bekommen haben. Das ist die eine Sache und was ich auch wichtig finde: Der AStA muss noch bekannter werden bei der Studierendenschaft und da gilt es verschiedene Dinge zu packen.

Radio Q: Was wollt ihr konkret beim Thema Wohnraum machen? Was meint ihr, was könnt ihr da machen? Denn einfach nur auf die Problematik aufmerksam zu machen, das haben ja auch schon viele ASten vor euch gemacht.

Annabell: Das ist aber trotzdem auf jeden Fall etwas, dass wir weiterführen wollen. Ich glaube es ist unglaublich wichtig, das Thema präsent zu halten und daran zu erinnern, dass es immer noch ein großes Problem ist und eben auch bleiben wird. Es gibt schon diese interaktive Wohnkarte, wo man sieht wie die Wohnpreise sind, dass man so etwas ausbaut, halte ich für sehr wichtig.

Finn: Ich denke man kann auch auf die Stadt zugehen, denn es gibt zum Beispiel konkrete Fälle in denen die Stadt Zusagen für Bauvorhaben wieder zurückgezogen hat, weil sie andere Prioritäten setzt und ich glaube da kann man auch lokal schon einiges machen.

Wie soll's mit dem AStA weitergehen?

Radio Q: Die Liste war ja vorher immer in der Opposition. Ihr habt ja auch den vorherigen AStA immer wieder auch kritisiert. Was meinst du muss der neue AStA anders machen?

Annabell: Eines unserer großen Probleme war immer die Transparenz. Zum Beispiel die Tatsache, dass Protokolle zu spät veröffentlicht wurden. Das hat der letzte AStA schon besser gemacht aber auch das ist etwas wo noch weiter dran gearbeitet werden kann. Und wir als Liste, weil wir aus der Opposition kommen, wissen da auch ganz anders was die Probleme sind.

Radio Q: Gibts für dich da auch einen Punkt, Finn, wo du sagst "Da möchte ich mich absetzen vom alten AStA"?

Finn: Wir haben gerade schon Protokolle angesprochen, das ist zum Beispiel so eine Sache. Aber wie gesagt liegt mir die Bewerbung von Serviceangeboten am Herzen oder die Frage was der AStA allgemein macht. Da gibt es nicht nur viel Nicht-Wissen, sondern auch viel falsches Wissen.

Radio Q: Gibt es irgendwelche Projekte oder Großvorhaben, die ihr vorantreiben wollt?

Annabell: Also für mich ist das die Fortführung der Bildungskampagne, die der letzte AStA angestoßen hat und die jetzt, wegen der Koalitionsgespräche, ein wenig auf Eis lag. Da wäre es mir sehr wichtig, dass die weitergeführt und vielleicht auch ausgebaut wird.

Finn: Und ich hab mir auch neben dem inhaltlichen Support einzelner Referate vorgenommen, mir auch intern alles anzuschauen und zu evaluieren.

Radio Q: Was steht jetzt in der laufenden Woche für euch an? Womit geht's los?

Finn: Zunächst steht am Donnerstag das erste Plenum an, da haben wir uns schon ein wenig darauf vorbereitet und geschaut was ansteht. Das ist ein bisschen mehr. Was grade ein wichtiges Thema ist, dass auch viele Studierende betrifft, ist das Semesterticket. Da soll es zunächst die Entscheidung geben ob es nur noch das Onlineticket oder nur noch die Papierform geben wird und da müssen wir dann auch nochmal mit der Uni zusammenarbeiten und auch selber eine Position entwickeln.

Das Interview wurde geführt von Jan Ripke.