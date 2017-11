Wir verschenken Tickets: Malky im Hot Jazz Club

©Max Parovsky

"Malky" ist bulgarisch und bedeutet im Slang in etwa "Kleine" im Sinne von Kindern. Malky als Band, stammen jedoch aus Leipzig, haben aber bulgarische Wurzeln. Am 3.12. kann man im Hot Jazz Club in Münster im Soul-Pop der Band schwelgen, präsentiert von Radio Q. Ja richtig, Soul-Pop aus Deutschland - und der kann sogar was! Zwei veröffentlichte Alben und eine Menge Charme bringen sie mit.

Ihr möchtet 1x2 Tickets gewinnen? Beantwortet folgende Frage bis zum 30.11.2017 und schreibt eine Mail mit dem Betreff "Tickets Malky" an musik@radioq.de:

Wie ist der bürgerliche Name vom Sänger der Band?

Datum: 03.12.2017

Ort: Hot Jazz Club, Münster

Beginn: 20.00 Uhr

Eintritt: 20 € VVK / 24 € AK

Web: Malky