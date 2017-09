WIR VERSCHENKEN TICKETS: DAS WAY BACK WHEN IV FESTIVAL IN DORTMUND

Das Way Back When Festival ist zum dritten Mal am Start und enttäuscht auch dieses Jahr nicht mit seinem Line-Up! Mit einer weiteren Location expandieren die Veranstalter dieses Jahr - die Early-Bird Tickets sind allesamt ausverkauft. Besucher freuen sich auf Bands und Künstler vornehmlich aus den Genres Indie-Rock, Folk und Elektro. Radio Q hat die Ehre euch Roosevelt, GURR, Warhaus, Leoniden, Portugal. The Man uvm. mit zu präsentieren!

Verschiedene Spielorte und kurze Entfernungen laden dazu ein Dortmund ein bisschen mehr zu entdecken. An diesem Wochenende ist für jeden etwas dabei!

Radio Q verschenkt für das Way Back When Festival 1x2 Tickets! Beantwortet die folgende Frage mit dem Betreff “Way Back When” und schickt die Antwort an musik@radioq.de.

An welchen drei Locations findet das Festival dieses Jahr statt?

Infos zum Festival:

Datum: 29.9-1.10.

Ort: Dortmund

Eintritt: 3-Tages-Ticket 78€ | 1-Tages-Ticket 35-39€

Web: Way Back When Festival