Wir verschenken Tickets: Das Kinkerlitzchen-Festival in Metelen

Im ruhigen Metelen, direkt an einer alten Wassermühle, tummeln sich auch in diesem Jahr wieder Film- und Musikfans zwischen Mini-Food-Market und Lichterketten zum Kinkerlitzchen-Festival! Innerhalb der letzten acht Jahre hat sich das Kinkerlitzchen-Festival zum absoluten Geheimtipp entwickelt. Trotz des kleinen und ruhigen Ambientes überzeugt das Kinkerlitzchen-Festival mit hochkarätigen Acts. In diesem Jahr sind unter anderem Milliarden, Say Yes Dog, Gurr, Kat Frankie und Bergfilm dabei. Außerdem gibt es in diesem Jahr, zum ersten Mal die Möglichkeit zu campen.

Eröffnet wird das Festival in diesem Jahr am Freitagabend mit einem intimen Konzert von Kat Frankie in den Gemäuern der benachbarten Kirche. Anschließend werden auf dem Festivalgelände preisgekrönte Kurzfilme junger Nachwuchsregisseure gezeigt - inklusive anschließendem Q&A. Am Samstag geht das Festival mit viel Musik, Musik und noch mehr Musik. Krönender Abschluss bildet das große Feuerwerk.

Seid dabei, wenn es am 11. und 12. August in die nächste Runde geht. Noch keine Karten? Die könnt ihr bei uns bekommen! Schreibt dafür einfach eine Mail mit dem Betreff "Tickets Kinkerlitzchen" bis zum 08.08. an: musik@radioq.de

Welchen Namen trug das Festival noch vor zwei Jahren?

Infos zum Festival:

Datum: 11. und 12. August

Ort: Mühlentor (Plagemanns Mühle), 48629 Metelen

Eintritt: VVK-Ticket (Kombi): 20€ (limitiert und erhältlich bis 09.08.), AK Fr.: 10€, AK Sa.: 20€

Web: Kinkerlitzchen