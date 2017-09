WIR VERSCHENKEN TICKETS: DAS HÖCHSTE DER GEFÜHLE FESTIVAL III IN DORTMUND

Die feine Gesellschaft feiert ihr dreijähriges Bestehen mit der dritten Ausgabe vom Höchste der Gefühle Festival. Dieses Mal mit dabei sind die Australier von Tora, die einen entspannten, tiefcoolen Elektrosound zwischen Wave und Ambient zaubern. Vom gleichen Kontinent kommt Phia, die uns lebensfrohen Pop präsentiert. Auch mit dabei The Franklin Elektric, die folklastigen Indiepop zum Dahinschmelzen liefern. Da schlagen die Herzen höher! Last but not least dino joubert & Band, mit schönen Singer/Songwriter-Klängen.

Dabei dürft und sollt ihr die Seele baumeln lassen und das Leben, wie natürlich die Musik, genießen. Denn "Unsere wahre Aufgabe ist es, glücklich zu sein"! Das hat sogar schon Dalai Lama gewusst. Danach wird auf der Aftershowparty getanzt!

Radio Q verschenkt dafür 2x2 Tickets! Alles, was ihr tun müsst, ist eine Mail an musik@radioq.de mit dem Betreff "Tickets Höchste Gefühle" und die folgende Frage Beantworten:

Wer ist der letzte Act auf dem Höchste der Gefühle Festival III?

Infos zum Festival:

Datum: 22.09.2017

Ort: FZW, Ritterstr. 20, 44137 Dortmund

Eintritt: 5€, 10€, 15€, 20€ inkl. MwSt und Gebühren (Zahle, was du willst!)

Web: Höchste der Gefühle