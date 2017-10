Wolf Alice - Visions Of A Life

Wer einen solchen Start hinlegt, der hat es mit einem zweiten Album definitiv nicht leicht. Die britische Band Wolf Alice fand 2010 über eine Anzeige im New Musical Express zusammen: Die stimmlich starke Frontfrau Ellie Rowsell und der Gitarrist Joff Oddie trafen aufeinander. Wenig später ist die Alternative-Rock-Band mit Bassisten Theo Ellis und Schlagzeuger Joel Amey komplett. 2015 dann direkt der krachende Erfolg mit dem Debütalbum: "My Love Is Cool“. Weitere zwei Jahre später sind wir in der Gegenwart angelangt und lassen uns mit dem zweiten Album "Visions Of A Lifw" einen unerwarteten Facettenreichtum regelrecht um die Ohren hauen.

Denn dieses Album vermittelt kein bestimmtes Gefühl, es bietet keinen leitenden roten Faden, an dem wir uns orientieren - ganz im Gegenteil! Es wirkt unterschwellig chaotisch und doch strukturiert. Es bringt uns zum Taumeln. Wenn sich Melodie neben Sprechgesang und zerschmetternden Moshparts einreiht, welche sich wiederum mit Synthie-Klängen vermischen. Wenn ein Album Alternative-Rock, Shoegazing und auch Post-Punk bietet, ist der Inbegriff einer alternativen Band geboten – das ist wahrer Indie! Und es überrascht, wenn nach dem bewegendem Opener "Heavenward“, welcher einen Todesfall verarbeitet ("Yeah, I'm gonna celebrate you forever. I long to see you when it's my time. Go heavenward, like all Earth angels should.“), plötzlich eine Rotzgören-Attitüde folgt. Der Song soll schocken: Wolf Alice haben die Nase voll! Laut und intensiv schmeißen sie uns in "Yuk Foo“ alles um die Ohren, was sie zu bieten haben. "And now I'm fucked, and that fucks you too. 'Cause you bore me, you bore me to death. Well, deplore me. No, I don't give a shit.“

Nach zwei antipodischen Songs, folgt das Statement: Das Album ist "Beautiful Unconventional“. Denn ganz zurücklehnen kann man sich dabei nie: Die schier fast unhörbaren Dissonanzen, lassen einen Klang der Nahezu-Perfekttion in den ruhigen Songs mitschweben. Aber eben nur nahezu perfekt. Irgendwie ist es eine runde Sache und irgendwie ist es das auch eben überhaupt nicht. Man weiß nicht recht, auf was man sich da einlässt. Doch hört man gerade in den ruhigeren Songs die Stärken der Band. Der sphärisch, indielastige Song "Don’t Delete The Kisses“ holt mit einem Sound, der an The Naked And Famous erinnert, die von „"uk Foo“ Vergraulten wieder zurück ins Boot. Auch "Sadboy“, ein beinahe hymnischer Track, der auf dem Album die meiste melodische Varianz darbietet, hilft dabei. Bei "After The Zero Hour“ erkennt man den unverkennbaren Klang der Band vom letzten Album wieder - doch sie haben sich weiterentwickelt, sind facettenreicher geworden. Manch einer wird’s ihnen übelnehmen. Der Rest wird es ihnen danken! Der Titeltrack versöhnt sich dagegen mit den Hin- und Hergerissenen, schafft die herbeigesehnte Vollkommenheit, das perfekt unperfekte Ende. "Visions Of A Life“, ein Brett von knapp acht Minuten Länge, als der krönende Abschluss. Er steht als perfektes Motiv für dieses abwechslungsreiche zweite Album, mit allen Höhen und Tiefen des Lebens.

Wolf Alice bleiben ihrer Linie nicht treu. Aber wieso sollten sie es auch?