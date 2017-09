Hot Water Music - Light It Up

Wenn eine Band seit 1993 ganze Generationn an Punkrock-Jüngern begeistern kann, sind fünf Jahre Releasepause eine verdammt lange Zeit. Von der Bildfläche sind die Hot Water Music-Mitglieder zwar nie verschwunden (alleine Chuck Ragan hat mit seiner Camaraderie zig Tourkilometer zurückgelegt), doch trotzdem wurde die Band verständlicherweise schmerzlich vermisst. Hot Water Music standen nie für ausgefuchstes Songwriting, haben sich nie als die großen Komponisten hervorgetan oder die mit Abstand wichtigsten Texte der Welt geschrieben – über ihre allgemeine Qualität und Wirkung war man sich aber einig. Warum sonst haben sich wohl etliche Bands von ihrem Gainesville-Sound inspirieren lassen?

Als die Herren vor wenigen Monaten ihr neues und seit "Exister" (2012) erstes Album ankündigten und mit "Never Going Back" auch gleich die erste Single präsentierten, ging ein Aufschrei durch die Punkrock-Musikwelt, wie er zumindest in diesem Jahr wohl einzigartig bleiben wird. Endlich – endlich sind die Helden vergangener Zeiten zurück! Wollte man es sich bis dato kaum eingestehen, wie sehr einem die Band gefehlt hat, dürfte man es spätestens dann bemerkt haben. Zu gut und zu melodisch war der erste Einblick, vom starken Ohrwurm- und Hit-Potenzial mal ganz abgesehen.

Auf ihrem neuen Langspieler hat neben Flottem, Melodiebehaftetem aber auch ganz Anderes seinen verdienten Platz gefunden. Ist der Titeltrack anderthalb Minuten purer Punk, bei dem sich zu fast keinem Zeitpunkt die Vocals verständlich zeigen, bringen gerade die düsteren Songs wie "Rabbit Key" und "Sympathizer" eine gewisse Schwere mit sich, die die up beat-Parts nur noch fröhlicher klingen lassen. "Hold Out" ist so ein Beispiel: Kein perfekt durchdachtes Schauspiel großartiger Songschreiberfähigkeiten voller Überraschungen, Komplexität und sonstigen Feinheiten, sondern schicker Punkrock, wie ihn viele Bands machen – Hot Water Music aber nun mal am besten. Ein Song, der schlicht Spaß macht und so eines der Paradebeispiele für die umfangreiche und beeindruckende Diskografie der vier Herren ist.

Fünf Jahre Wartezeit haben Hot Water Music ihrem Publikum zugemutet. Fünf Jahre, in der sich die Menschen mit von Hot Water Music-inspirierter Musik begnügen mussten. Doch es ist eben ein immenser Unterschied, ob man nun einer Truppe lauscht, die von etwas wegweisend geprägt wurde, oder denjenigen, die etwas wegweisend prägen. Hot Water Music sind zurück – und mit ihnen eine Band, die tatsächlichen authentischen und so geachtetetn Gainesville-Punkrock spielt ("Bury Your Idols", "Overload", "High Class Catastrophe"). "Light It Up" empfängt einen mit offenen Armen dort, wo man sich am wohlsten fühlt: Zuhause.