Everything Everything - A Fever Dream

Brexit, Trump, Bürgerkriege, ISIS-Terror, extremer Nationalismus – die Welt ist voll von möglichen Auslösern für fiebertraumähnliche Zustände, bei denen man sich von links nach rechts wälzt, sich machtlos fühlt, einfach nur entfliehen möchte. Die Indie-Rock-Band Everything Everything aus Manchester regten diese jüngsten Ereignisse zu ihrem eigenen Fiebertraum an, musikalisch mit ihrem vierten Album "A Fever Dream" festgehalten. Es ist ein musikalisches Statement zum aktuellen Stand der Politik in der Welt. Schon beim Vorgänger "Get To Heaven" (2015) äußerten Everything Everything sich sozialkritisch, denn wie Sänger Jonathan Higgs einst in einem Interview sagte, sei es irgendwo die Pflicht eines Künstlers, die Probleme einer Gesellschaft anzusprechen.

Bei "Get To Heaven" ging die Rechnung auf, Everything Everything feierten ihren Durchbruch und doch blieb ihnen der kommerzielle Erfolg verwehrt. Der Mix aus Rock, Pop und Electronica war für den breiten Geschmack dann doch etwas zu sperrig. Im Juni und Juli 2017 folgten dann die ersten Singles des Nachfolgers "Can't Do", "A Fever Dream" und "Desire", die einen ersten Vorgeschmack auf das Album gaben. Eine Komponente hat sich dabei deutlich verändert: Statt starken HipHop-Einfluss gibt es auf "A Fever Dream" Synthies, Synthies und noch mehr Synthies zu hören. Das macht es aber nicht weniger spannend oder anspruchsvoll, nur vielleicht etwas zugänglicher für die Massen.

Schon der Opener "Night Of The Long Knives" beginnt mit einer Synthie-Vertonung eines Stroboskoplichts. Der Synthieklang schwirrt durch den Raum und Higgs' bekannter und dadurch zugleich umarmender Falsett-Gesang setzt ein. Die langgezogenen Vokale in seinem Gesang bieten den nötigen Halt, um mit dem Tempo dieser musikalischen Hetzjagd Schritt zu halten. Verzweiflung, Hoffnung und Ärger sind sich in diesem Track so nahe, wenn Higgs im Refrain immer wieder "shame about your neighbourhood" singt. In nur wenigen Minuten legen Everything Everything solch überraschende Klangentwicklungen und Atmosphärenwechsel hin, dass man aus diesem Fiebertraum gar nicht aufwachen will.

"Can't Do" kommt nicht weniger abwechslungsreich daher. Mit einem prägnanten Synthierhythmus entwickelt sich der Song zu einem richtigen Ohrwurm. Sehr tanzbar und positiv obwohl es sich bei dem Text "help me, can't do the thing you want" durchaus um einen Hilferuf handelt. Die Auflösung kommt wenige Momente später mit den Zeilen „it's up to me, I've gotta try it again". Aufgeben ist keine Lösung, davon zeugt auch der nächste Track "Desire". Zunächst wechseln sich Higgs und ein Chor im Gesang dialogartig ab, bis dann im Refrain alle zusammen ihr "Desire" ausdrücken.

Die ersten ruhigen Töne werden bei "Big Game" angeschlagen, einer Kritik an Trump. An dieser Stelle kann man sich vom bisherigen Trip etwas erholen und runterkommen. Verzweiflung kommt aber auch bei dieser zunächst undurchsichtigen und träumerischen Atmosphäre hervor, bis es zu einem Cut durch ein bluesrockähnliches Bass- und Gitarrensolo kommt. "Good Shot, Good Soldier" knüpft dagegen an die ruhige, minimalistische Stimmung an und Higgs wechselt zwischen lieblichem und wütendem Gesang, während er die Obrigkeitshörigkeit kritisiert.

Everything Everything spielen mit Stimmungs- und Rhythmuswechseln wie in "Run The Numbers", was "A Fever Dream" auch noch nach mehrmaligem Hören zu einem spannenden Album werden lässt. Genauso auch in "Put Me Together". Hier zeigen sie sich noch mal von ihrer sanften Seite und nähern sich in der Atmosphäre ihrer namensgebenden Band Radiohead an. In über fünf Minuten sinnieren sie in sphärisch-melancholischen Lagen, dass es "nothing like you and me" gibt. Der Titeltrack beginnt mit einem gregorianisch angehauchten Chor, der so schnell wie er auftauchte auch wieder verschwindet. An seine Stelle treten ein ruhiges Schlagzeug und Klavier im Dreiertakt, sodass man gemächlich hin und her wanken kann, während man dem melancholischen Gesang von Higgs und den Zeilen „I hate the neighbours, they hate me too" lauscht. Aber Moment, Stimmungs- und Rhythmuswechsel. In all dem Schwelgen hat man vergessen, wo man sich befindet. In einem Fiebertraum – es folgen treibende Drums, ein ungerader Takt, und "A Fever Dream" wirbelt unweigerlich herum.

Nach einem hektischen "Ivory Tower" über die Gesellschaft der Waitroses-Käufer und einem symphonischen "New Deep", der die Frage stellt "is there something wrong with all of this or is there something wrong with me?", endet das Album mit "White Whale" in Higgs' wohl intimsten Wunsch: „Never tell me that we can't go further. I want us to be okay, okay".

Da ist er nun, der Fiebertraum. Obwohl "A Fever Dream" die unzähligen Schattenseiten dieser Welt aufzeigt, denen man im Schlaf nicht begegnen möchte, ist das Album selbst definitiv ein positiver Traum, den man auch gerne mehrmals erlebt. Ob bei anfänglichen Tracks des Albums wie "Night Of The Long Knives", "Can't Do" oder "Desire", die zum Tanzen einladen, oder den ruhigen, nachdenklicheren Tracks wie "Put Me Together" – Everything Everything beweisen ein großartiges Gespür für vielschichtige, variable und in sich doch so stimmige Kompositionen und liefern mit "A Fever Dream" einen gebührenden Nachfolger ab.