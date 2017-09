Ariel Pink - Dedicated to Bobby Jameson

Mit dem Album "Dedicated To Bobby Jameson“ widmet der West-Coast Sänger Ariel Pink eine Ode an den kultigen, gleichnamigen Künstler aus den 60ern. Innerhalb des Albums erzählt er tragisch-ironisch aus dem Musikleben in L.A. des Bobby Jameson, der vielversprechend als neues Musikphänomen gepriesen, nach weniger Erfolg als gedacht unwichtiger wurde und schließlich in Depressionen verfiel. Im Gegensatz zu Jameson ist Ariel Pinks Identität hinter der Musik und dem Künstlerdasein versteckter. Die Ein-Mann Band des Ariel Marcus Rosenberg hinterfragt Ruhm von Musikern, das Hollywoodleben und moderne Neuerscheinungen, die in der Masse populär vermarktet werden.

Der erste Track des Albums "Time To Meet Your God" ist sinngemäß das Ende. 14 Lieder begleitet uns Pinks einzigartiger und psychedelische Klang und Gesang. Musikalische Einflüsse aus den 70er und 80er Jahren von David Bowie, Fleetwood Mac und Hall & Oates formen seine nostalgische Klanästheik. Die Qualität Musikaufnahmen im lo-fi-Stil lässt die Lieder noch altmodischer klingen; der Retrosound entspricht nicht den zeitgenössischen Standards und stellt sich entgegen der Mainstream-Veröffentlichungen. Im Stile des Barock-Pop variieren Pinks Songs von kultig über psychedelisch anstrengend bis zu träumerisch. "Feels Like Heaven" klingt da schon wie ein Klassiker von früher. "Time To Live"entwickelt sich bis hin ins wilde Durcheinander und dann wieder ins Harmonische. Pink lässt im Refrain die Textstellen "time to live“ und "time to die“ abwechselnd erklingen. "Bubblegum Dreams" mit dem kitschigem Klang ist eher eines der sanften Lieder.

Ariel Pink spielt mit seiner Stimme, Echos, wilden elektrischen Klängen und harmlosen Klängen. Er unterstreicht dies mit seinen cleveren Musiktexten. Insgesamt klingt das "Dedicated To Bobby Jameson" sehr verträumt und katapultiert den Hörer in eine vergangene Zeit - jedoch mit dem Wissen aus heutiger Sicht.