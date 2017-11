Rafael Buschmann (SPIEGEL) über die Football Leaks

Täglich berichten momentan die Paradise Papers von schmutzigen Geldgeschäften, Steuerhinterziehung und -vermeidung. Die Enthüllungsplattform Football Leaks berichtet bereits seit September 2015 über genaue jene schmutzige Geschäfte im Fußball. Einem Redakteur des SPIEGELS wurden die Daten der Plattform anvertraut. Fast 20 Millionen geleakte Verträge aus der Fußballwelt, die ein großes internationales Recherche Netzwerk bearbeitet und sortiert hat. Mit dem SPIEGEL-Redakteur, der das alles angestoßen hat, haben wir über die „Football Leaks“ gesprochen.

Radio Q: Was sind die Football Leaks eigentlich?

Rafael Buschmann: Die Football Leaks sind mehr als 20 Millionen Dokumente, ein Volumen von insgesamt 1,9 Terrabyte. Die wir mit über 70 Journalisten über sieben Monate ausgewertet haben. Es sind in erster Linie Dokumente, die dunkle und problematische Geschäfte des Fußballs widerspiegeln, weil sie sich mit Korruptionszahlungen, Steuerhinterziehung und jeglicher Form von missbräuchlichen Geldflüsse beschäftigen.

Radio Q: Was sind dabei die spektakulärsten Enthüllungen?

Rafael Buschmann: Die Veröffentlichungen, die von strafrechtlicher Hinsicht von Relevanz sind, sind die über Steuerhinterziehung Cristiano Ronaldos. Die Staatsanwaltschaft geht von 15 Millionen ausgeht, die der dem Finanzamt nicht angegeben hat. Es geht dabei um sein Konstrukt, mit dem er versucht hat das Geld über die ganze Welt zu verschieben bzw. um Firmen, die das Geld für ihn verschoben haben. Das ist es, was mich am meisten beeindruckt hat, weil das Geld über etliche Firmen gegangen ist und schließlich auf den British Virgin Islands gelandet ist – insgesamt mehr als 150 Millionen. Dazu kommt diese Systematik im heutigen Fußball, dass nahezu jeder Topspieler Briefkastenfirmen benutzt, um auf diese Weise Gelder zu verschieben. Wir wissen jedoch nicht, ob er ins Gefängnis kommt. Nächstes Jahr wird jetzt der Prozess eröffnet. Die Staatsanwaltschaft geht tatsächlich von einer bewussten und willentlichen Steuerhinterziehung aus, was dafür spricht, dass es eine Verfahrenseröffnung gibt. Das gleiche gilt für Jose Mourinho, der Wiederholungstäter ist. Wir sehen es in den zahlreichen Fällen anderer Spieler wie Javier Pastore, die jetzt alle vor Gericht stehen oder Deals machen. Es wird einen Millionenrückfluss geben und hat bereits auch stattgefunden. In den nächsten zwei bis drei Jahren werden wir auch sehen, wie viele dieser Spieler auch ins Gefängnis gehen müssen.

"Die Gesellschaft muss darauf reagieren."

Radio Q: Ist das denn überhaupt heutzutage noch ein Skandal? Ich habe mal bei meinen Freunden nachgefragt und die haben mehr oder weniger mit der Schulter gezuckt.

Rafael Buschmann: Was bedeutet für einen selbst Skandal? Ein Skandal ist, glaube ich, etwas, was einen persönlich selbst toucht oder nicht toucht. Ich persönlich als Journalist versuche nur anhand von Belegen aufzuzeigen, wie eine Gesellschaft funktioniert. Was die Gesellschaft damit macht, wie es sie berührt, ob sie es empört, muss sie selbst entscheiden. Ich persönlich glaube sagen zu können, dass ich ungern in einer Gesellschaft leben möchte, die sich damit abfindet. Weil auf der einen Seite sehen wir, dass es wahnsinnige Notstände gibt, nicht nur in Schwellenländern oder Ländern, wo Kriege stattfinden, sondern natürlich auch in einem Land wie Deutschland, weil es keine Kitas gibt oder es Probleme an den Schulen gibt. Das alles sind ja Institutionen, die ja mit Steuergeldern finanziert werden und wenn ich dann noch auf der anderen Seite sehe, dass Superreiche nahezu die Möglichkeit haben, einen Nullsteuersatz zu bezahlen und all die Lücken der Globalisierung ausnutzen, wenn sie mit Wirtschaftsprüfern und Anwälten Konstrukte erstellen, mit denen sie diese Gelder durch jede dieser Lücken fließen lassen können. Ich erlebe tatsächlich Wut, wenn ich das lese und recherchiere. Ich glaube, dass der politische Druck in dieser Hinsicht viel größer werden muss. Wenn deine Freunde sagen, das ist kein Skandal mehr, dann wird es niemals einen politischen Druck diesbezüglich geben.

Radio Q: Was muss passieren, damit sich etwas ändert?

Rafael Buschmann: Diese Frage wird mit tatsächlich im Zuge dieser Enthüllungen tatsächlich oft gestellt. Ich glaube, dass ich nicht der richtige bin, um diese Frage zu beantworten, weil ich nur die Dokumente ausbreite. Ich hoffe, dass die Gesellschaft darauf reagiert. Solche Enthüllungen, ob nun die Paradise Papers, Panama Papers, Lux-Leaks, Off-Shore Leaks, all das, was in den letzten Jahren gekommen ist – inklusive Football Leaks – führen dazu, dass die Gesellschaft selbst aufwacht und sich fragt, in welcher Form wir weiterleben wollen. Wollen wir weiter Steuersätze von über 40 Prozent zahlen und auf der andere Seite sehen, dass dies die Superreichen nicht tun. Dann wird auch eine politische Reaktion darauf folgen.

Radio Q: Musstest du bei der Recherche Angst haben?

Rafael Buschmann: Ich selbst habe das jetzt nicht so empfunden, dass ich Angst haben muss. Der Whistleblower hatte extreme Angst und zwar begründete Angst. Wir haben in den Dokumenten festgestellt, dass der Whistleblower von Privatdetektiven gejagt wurde. Da war ein ehemaliger britischer Militär dabei und jemand von der kasachischen Mafia. Sie haben sowohl versucht seine Identität als auch seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Klar, wir haben dann auch darüber geredet, was das möglicherweise mit mir macht. In der Schweiz haben wir einmal eine Auseinandersetzung erlebt, als wir vor einer Briefkasten standen, und der Betreiber dieser Firma das ziemlich unlustig fand. Das war aber maximal eine Schubserei. Danach sind wir auch wieder auseinander gegangen. Eine direkte persönliche Bedrohung in Form von Gewalt habe ich nicht erlebt.

"Der Whistleblower wurde von Privatdetektiven gejagt."

Radio Q: Was glaubst du, woher der Whistleblower, der sich John nennt, die Daten hatte?

Rafael Buschmann: Das ist eine Frage, die ich ihm mehrere hundert Mal gestellt habe. Und zwar in jeglicher Form von Aggregatzustand, also ob wir ganz normal beim Mittagessen waren, ob er vollkommenen betrunken war, ich habe immer wieder versucht, genau auf diese Frage hinauszugehen. Darauf gibt er keine Antworten. Er will es nicht verraten. Er sagt lediglich, dass er ein sehr gutes Netzwerk hat. Also ähnlich wie Julian Assange, der bei Wikileaks Daten zugespielt bekommt. Ich möchte mir da keine Spekulationen erlauben, weil man in den letzten Jahren gemerkt hat, dass man bei Spekulationen über die eigenen Quellen oft danebenliegt. Wir haben natürlich überlegt. Möglicherweise ist er ein ehemaliger UEFA-Mitarbeiter oder ein Spielerberater? Dann mache ich das erste Mal die Tür auf und stelle fest, nichts von all dem, was ich in meinem Kopf hatte, passt dazu. Deswegen erlaube ich mir diese Form von Spekulation auch nicht.

Radio Q: Ihr seid also zunächst erstmal froh darüber die Daten überhaupt zu haben.

Rafael Buschmann: Für uns gab es zwei Hauptaspekte bei den Daten. Zum einen sind die Daten authentisch. Das ist das allerwichtigste. Das müssen wir auf Herz und Nieren prüfen. Wir sind zu Spezialisten gegangen, wir haben mit Wirtschaftsexperten gesprochen, wir haben mit Leuten aus der Branche gesprochen, um einfach die Facts dieser Daten zu checken. Wir hatten dann auch das Glück, dass es in Holland ein Verfahren gegen Twente Enschede gab, das auf dieser Datenmenge beruhte, bevor wir veröffentlicht haben. Die Gerichte haben die Daten ebenfalls als authentisch bewertet. Der zweite Aspekt ist, dass die Daten relevant sein müssen. Wenn die Daten relevant sind, ist der Lieferant dieser Daten eigentlich vollkommen egal. Für die Öffentlichkeit sind diese beiden Faktoren wichtiger als der Lieferant der Daten. Das gilt ja auch für jegliche Form von investigativer Arbeit. Ob ich die Daten nun von einem Staatsanwalt oder Arzt bekomme, all denen ist ebenfalls diese Daten weiterzugeben. Das ist nichts anderes als ein krimineller Vorgang. Das müssen wir dann ausblenden, weil es das öffentliche Interesse über die Maße übersteigt.

Radio Q: Bist du jetzt noch Fußballfan?

Rafael Buschmann: Mein Verhältnis zum Profifußball hat sich sicher gewandelt. Letztes Jahr beim Halbfinale der Champions League zwischen Real Madrid und Atletico Madrid macht der Mittelfeld Spieler Saul Niguez ein super Kopfballtor. Normalerweise hätte ich mich einfach darüber gefreut. Das konnte ich dieses Mal nicht, weil meine Gedanken abgewichen sind, weil ich darüber nachgedacht habe, dass Investoren hinter Saul Niguez stecken, dass sein Marktwert sich immens steigert und er vielleicht verkauft wird. Da gingen mir dann wirtschaftliche Aspekte durch den Kopf und das Spiel war dann schon weiter fortgeschritten und ich konnte mich nicht mehr darauf konzentrieren.

Das Interview führte Ann-Marlen Hoolt.