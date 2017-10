Der Geburtstag-Coffeeshop am 18.10.2017

Happy Birthday, Radio Q! Unser Campusradio wird heute 18 Jahre. Wir feiern die Volljährigkeit mit Kuchen, Luftschlangen und einer fetten Party! Im Coffeeshop gibts ein Radio Q-Quiz. Zusätzlich erklären wir, wofür der Sender eigentlich eure 30 Cent Semesterbeitrag braucht und sprechen mit einem ehemaligen Radio Q-Redakteur über die Geschichte des Senders.

Was macht Radio Q mit deinen 30 Cent?

Von jedem Studierenden bekommt Radio 30 Cent des Semesterbeitrags. Bei kanpp 50.000 Studierenden kommt da ganz schön was zusammen. Aber wofür braucht unser Campusradio das Geld eigentlich? Radio Q-Reporterin Lena Zils klärt auf. Mehr dazu gibt es hier.

Wie viel wisst ihr über Radio Q?

Am 18. Geburtstag gibt es nichts besseres, um das Campusradio vorzustellen. Was wäre besser geeignet als ein Quiz? Zwei Redakteure sind On Air dafür gegeneinander angetreten. Die Quizfragen gibt's für euch auch noch mal hier zum nachlesen.

"Radio Q-Wir sind der Campus", diesen Slogan kennt ihr bestimmt alle, aber in der langen Q-Geschichte hatte wir noch einige andere. Welcher Slogan war nicht dabei?: Gut Q hören. // Mein Fahrrad. Mein Wohnheim. Mein Radio. // Wann bist du Q? // Cool, cooler, Q. Wofür steht Radio Q? Wie viele Cents des Semesterbeitrags fließen pro Studierender der Uni Münster an Radio Q? Unser Musikroboter Moebius hat seinen Namen von einer Fläche geliehen, die vor allem für die Mathematik, Physik und Astronomie interessant ist. Was ist das für eine Fläche? Welche Sendung entsteht in Kooperation mit den Campusradios NRW und geht bei uns jeden Montag um 19 Uhr on air? Welche Sendung von Radio Q wurde 2007 zum Medienmagazin von WELT Online und wurde dort als Podcast angeboten? Welcher Fußball-Nationalspieler hört immer wenn er in Münster ist Radio Q? Den Coffeeshop kennen hoffentlich alle von euch - den senden wir schließlich gerade - aber schätzt mal: Seit wann gibt es den Abwasch, unsere Abendsendung bei Radio Q? Welcher Sponsor präsentiert unseren Abwasch? Seit wann senden wir nicht nur in Münster, sondern auch in Steinfurt? Nenne alle Mensen, von denen wir den Mensaplan im Coffeeshop präsentieren. Wie lautet die Telefonnummer von Radio Q?

Wisst ihr die Antworten? Wenn nicht, könnt ihr sie hier nachlesen. Und im Mitschnitt könnt ihr nachhören, wie sich unsere Redakteure Lena und Jan geschlagen haben.



Hendrik Buhrs im Interview

Sieben Jahre lang war Hendrik Buhrs Redakteur bei Radio Q und machte dort nach eigenen Angaben "Alles, was der Laden zu bieten hatte". Heute ist er Redakteur beim WDR und Vorsitzender des Radio Q-Fördervereins. Anlässlich des 18. Geburstags des Senders haben wir mit ihm über seine Zeit beim Campusradio gesprochen. Eine schriftliche Aufbereitung des Interviews findet ihr hier.