whatseurope17 - Frankreich

In Frankreich sind heute Präsidentschaftswahlen. Wir haben die wichtigsten Infos für Euch!

Das Superwahljahr 2017: Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich, in Deutschland. Erstarkt der Populismus?

Wir wollen wissen, was die Jugend Europas denkt: Was ist die Zukunft der Europäischen Union?

Den Brexit haben die Alten beschlossen. Die Alten haben sich dafür entschieden, dass junge Briten ihre Zukunft nicht als Bürger/-innen der Europäischen Union leben. Sind es auch nun auch in Kontinentaleuropa die Alten, die die Zukunft bestimmen?

Unsere Erfahrungen teilen wir unter dem Hashtag #whatseurope17 auf Twitter, Instagram & Facebook.

Junge Menschen blicken angespannt auf die Wahl

Max ist 20 und studiert Maschinenbau in Lille. Er glaubt, dass die eurokritische Stimmung in Frankreich sehr stark wahrgenommen wird. Eine Fülle an Politik-Experten und Berichte in den Medien über die möglichen Konsequenzen eines EU-Austritts würden die Debatten dominieren.

Außerdem wird natürlich die Migration einen großen Effekt auf die Wahl haben, erzählt Max. Er hat Angst, dass die rechte Kandidatin Le Pen deshalb gewinnen könnte. Dabei beruhigt ihn die Niederlage des Rechtspopulisten Wilders bei den Wahlen im März in den Niederlanden nicht: „Die Wahl in den Niederlanden hatte kaum einen Effekt auf Frankreich, davon hat man wenig gehört.“

Max selbst erhofft sich von der Wahl, dass eine Lösung für die Jugendarbeitslosigkeit gefunden wird und glaubt, dass das Thema gerade für junge Menschen wahlbestimmend ist.

„Wir jungen Menschen haben Angst davor in die Arbeitswelt einzusteigen und dann keinen Job zu finden. Zwar gibt es viele junge Aktivisten, die sich engagiert bemühen den Ursachen der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken, aber viele andere sind es auch Leid. Sie sind nur wenig an der Politik interessiert. Sie werden zur Wahl gehen, weil man es ihnen so sagte, aber sie werden kaum verstehen für was oder wen sie da stimmen.“

Welche weiteren Themen unsere französischen Nachbar/-innen kurz vor der Wahl noch beschäftigen, hat Teresa Liesenfeld für das Radio Q-Auslandsmagazin herausgefunden:

Die aktuellen Umfragen - Die "unvorhersehenbarste Wahl aller Zeiten"?!

Verschiedene Meinungsforschungsinstitute sind sich relativ einig und sehen Le Pen und Macron in der Stichwahl. Manche Prognosen sehen voraus, dass Le Pen den ersten Wahlgang gewinnt und bei der Stichwahl am 7. Mai soll Macron die Nase vorn haben, weil sich die unterlegenen Kandidaten eher auf Macrons Seite stellen.

Wie wacklig solche Prognosen sind, hat die Brexit Abstimmung in Großbritannien oder auch die Wahl Donald Trumps in den USA gezeigt. Der Zeitung DIE ZEIT gegenüber sprach der Leiter der politischen Abteilung des Pariser Instituts Ifop Jerôme Forquet von der „unvorhersehenbarste Wahl aller Zeiten“. Grund dafür ist es unter anderem, dass FN - Wähler/-innen skeptisch gegenüber Wahlumfragen sind. Seit der Einführung elektronischer Wahlen sind Umfrageergebnisse verlässlicher. Trotzdem sollte man sich nicht auf sie verlassen.

Die Kandidierenden und ihr Blick auf die Europäische Union

Von den insgesamt 11 vom französischen Verfassungsgericht zugelassenen Kandidierende, haben laut verschiedenen Meinungsforschungensinsituten nur vier eine reele Chance in die Stichwahl zu gelangen: Macron, Mélenchon, Le Pen und Fillon. Vor allem Jean-Luc Mélenchon hat in den letzten Wochen deutlich zugelegt. Wie blicken die Kandidierenden auf Europa, #whatseurope17?

Francois Fillon (Les Républicains)

In den Medien besonders negativ aufgefallen ist Francois Fillon, weil er seine Frau als Sekretärin eingestellt und bezahlt hat obwohl sie nie gearbeitet hat. Im Falle eines Wahlsiegs will er sich für eine Steuerharmonisierung in der EU einsetzen.

Marine Le Pen (Front National)

Die Rechtspopulistin sorgt momentan für den meisten Trubel. Sie fällt im Wahlkampf mit polarisierenden und radikalen Äußerungen auf. In einem Interview mit dem Spiegel hat sie gesagt, dass sie das EU-Monster “zerstören” wolle.

Emmanuel Macron (En Marche!)

Man munkelt, dass Emmanuel Macron der Wunschkandidat von Angela Merkel ist. Letztes Jahr hat er ihre Flüchtlingspolitik gelobt und ist damit allein auf weiter Flur. Sein Programm: Chancengleichheit für Menschen aus den Banlieus (den Vorstädten), Umbau von Arbeitslosen- und Rentenversicherung, Programme für die Mittelschicht und Stärkung der EU.

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)

Radikal-links orientiert fällt der EU-Parlamentarier Mélenchon ähnlich wie Le Pen mit radikalen Äußerungen auf. Schon der Name seiner Partei ist Programm und bedeutet „Das aufständische Frankreich“. Sein eigenes Programm: Reichensteuer, Frexit-Referendum, neue Schulden für neue Wohnungen und erneuerbare Energien. Kein Freund Merkels.

Definitives Signal für Europa

Nachdem es in den Niederlanden der Rechtspopulist Geert Wilders nicht geschafft hat, niederländischer Ministerpräsidenten zu werden, hat seine Verbündete Marine Le Pen durchaus Chancen, französische Präsidentin zu werden. Mit ihr wäre ein deutsch-französisches Bündnis, wie es Hollande und Merkel bisher hielten, nicht mehr möglich.

Für ein Referendum über einen Frexit müsste der Artikel 88 der französischen Verfassung geändert werden, der die Mitwirkung Frankreichs in der EU beschreibt. Dafür bräuchte es eine absolute Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments. Danach müsste das französische Staatsvolk entscheiden. Die institutionellen Hürden für einen Frexit sind hoch.

So oder so: Da die Mehrzahl der Kandidierenden mit einem euro- und EU-kritischen Programm antritt, werden die Wahlen definitiv ein Signal nach Brüssel senden.

Das Wahlsystem in Frankreich

In einem klassisch präsidentiellen Regierungssystem wie in den USA wird der Präsident direkt gewählt. Er selbst stellt dann seine Regierung nach eigenen Vorstellungen zusammen, so wie wir es bei Donald Trump beobachten konnten. In Frankreich jedoch ist der Präsident bei der Regierungsbildung und Regierungsarbeit auf das Parlament angewiesen. An der Spitze der Exekutive stehen dann Regierungschef und Präsident. Die können manchmal auch zwei verschiedenen Parteien angehören. Das französische Regierungssystem hat Elemente des präsidentiellen und parlamentarischen Regierungssystems, weshalb einige Politikwissenschaftler/-innen es als semi-präsidentiell bezeichnen.

Neben dem Präsidenten wird dieses Jahr im Juni auch die Nationalversammlung, neu gewählt. Insgesamt gibt es in Frankreich - wie auch in Deutschland - zwei Kammern: die Nationalversammlung (Abgeordnete) und den Senat (Vertreter/-innen aus den Regionen und Städten).

Bei der Wahl des Staatsoberhauptes stellen verschiedene Parteien die gegeneinander antretenden Kandidat/-innen. Präsident/-in wird, wer die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann. Das ist zuletzt aber 1965 passiert. Wahrscheinlicher ist es, dass es zu einer zweiten Wahlrunde (Stichwahl) kommt, bei der die beiden Kandidat/-innen mit den meisten Stimmen aus der ersten Wahlrunde gegeneinander antreten. Dafür muss das Wahlvolk ein zweites Mal an die Urne treten.

Vor Ort: Melissa Faust (@FaustfuerEuropa) & Fabiola Heynen (@fabihey)