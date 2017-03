Das Superwahljahr 2017: Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich, in Deutschland. Erstarkt der Populismus?

Wir wollen wissen, was die Jugend Europas denkt: Was ist die Zukunft der Europäischen Union?

Den Brexit haben die Alten beschlossen. Die Alten haben sich dafür entschieden, dass junge Briten ihre Zukunft nicht als Bürger/-innen der Europäischen Union leben. Sind es auch nun auch in Kontinentaleuropa die Alten, die die Zukunft bestimmen?

Los geht's am 15. März mit den - vielleicht richtungsweisenden - Wahlen in den Niederlanden. Wir sind für Ort, wollen Fragen stellen, wollen herausfinden was junge Leute in Europa bewegt und was sie verändern können.

Unsere Erfahrungen teilen wir unter dem Hashtag #whatseurope17 auf Twitter, Instagram & Facebook.



Vor Ort: Melissa Faust (@FaustfuerEuropa) & Fabiola Heynen (@fabihey)

Wir stellen auch Eure Fragen. Diskutiert mit: #whatseurope17