Infos zum Weltstudierendentag

Die längste Vorlesung?

Fand 2002 an der FH Trier statt und ging 52 Stunden lang. Am Stück. Damit hat sie es natürlich auch ins Guiness Buch der Weltrekorde geschafft.

Die kürzeste Doktorarbeit?

War ganze 3 Seiten lang und hatte eine Tabelle und eine Abbildung als Anhang. Noch nicht mal neu war der Text. Die Studentin hatte ihn zwei Jahre vorher schon in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Bestanden hat sie trotzdem und darf nun den Titel Dr. med tragen. Das Thema der Dissertation lautet: "Naturmedizin gegen Impotenz im mittelalterlichen Persien".

Das längste Studium?

Dieser Preis geht an einen Langzeitstudenten von der Uni Kiel, der über 108 Semester studiert hat.

Wieso gibt es eigentlich einen Weltstudierendentag?

Der Weltstudierendentag hat auch einen historischen Hintergrund. Nur um einen Tag zu haben, an dem man sich als Studierende feiert, wäre ja auch irgendwie ein schlechter Grund um so einen Tag einzuführen. Das Ereignis, das für den Jahrestag verantwortlich ist, war der studentische Widerstand 1939 in der Tschechoslowakei. Damals haben Studierende gegen eine Besatzung durch das NS-Regime gekämpft, der Aufstand wurde aber niedergeschlagen. In der Konsequenz wurden einige Studierende zum Tode verurteilt oder in Konzentrationslager gesteckt. Um an den Mut der Studierenden zu erinnern, wurde der Weltstudierendentag dann 1941 eingeführt.

Den Beitrag und Stimmen aus Münster zum Studierendendasein könnt ihr hier nachhören: