Nintendo veröffentlicht neue Konsole: Nintendo Switch

Nintendo ist beim Marketing vermutlich ähnlich erfolgreich wie Apple. Viele Fans wussten schon vor der Präsentation am vergangenen Donnerstag, dass sie die neue Konsole kaufen werden. Selbst wenn es nur die alte WiiU in neuer Farbe sein würde. Der Name "Nintendo" allein reicht für einige schon aus. Tatsächlich ist die neue Konsole aber komplett überarbeitet. Radio Q-Reporter Hanno Jenkel mit Infos und Meinungen zur Nintendo Switch.

Im Gegensatz zur alten WiiU hat die neue Konsole keinen externen Controller mit eingebauten Bildschirm mehr. Das Konzept wirkte zwar innovativ, wurde aber in der Realität nur selten erfolgreich in Spielen umgesetzt. Mehr Nutzen als ein witziger Zusatz bei Gemeinschaftsspielen hatte der zweite Bildschirm selten. Stattdessen ist die komplette Konsole in einer Art Gaming-Tablet verbaut. Mit einer Docking-Station lässt sich diese wie gewohnt am heimischen Fernseher nutzen. Das Beste aber: Man kann nahtlos weiterspielen, wenn man das Tablet aus der Docking-Station nimmt.

Die Idee klingt zwar praktisch. Mobile Gaming ist mehr denn je auf dem Vormarsch. Jedoch heißt dies, dass die komplette Hardware für eine Heimkonsole in einem Mobilgerät verbaut werden muss. Viel gibt Nintendo dazu noch nicht bekannt. Sicher ist, dass als Grafikchip ein "Nvidia Tegra" verbaut sein wird. Leistungssteigernde Hardware in der Docking-Station hat Nintendo nicht bestätigt. Das Dock solle hauptsächlich als Display- und Stromanschluss dienen.

Im veröffentlichten Trailer (siehe unten) sind auch alte Wii-Klassiker wie Mario Kart 8 aufgetaucht. Jedoch wird die Nintendo Switch nicht physisch abwärtskompatibel sein. Weder ein Laufwerk für WiiU-Disks, noch ein Schacht für 3DS-Karten stehen zur Verfügung. Jedoch ist davon auszugehen, dass viele Spiele per Shop-Download in einer überarbeiteten Version zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise ist im Trailer eine Version von Mario Kart 8 zu sehen, bei der sich neuerdings wieder zwei Items gleichzeitig einsammeln lassen und mehr Charaktere gespielt werden können. Außerdem taucher dort auch Spiele wie Splatoon, Legends of Zelda und sogar Skyrim auf. Zu letzterem wurde allerdings noch keine Nintendo Switch-Version bestätigt. Wie nun rausgekommen ist, sieht man im Trailer kein echtes Spielgeschehen. Die Schauspieler haben auf Dummy-Geräten gespielt, die nicht funktionstüchtig waren. Das Spielgeschehen wurde nachträglich digital in die Aufnahmen eingefügt.

Fazit: Die Funktion, dass man mobil nahtlos weiterspielen kann, ist zwar eine gute Idee, jedoch bleibt abzuwarten, ob diese Funktion auch wirklich genutzt wird. Mit mehreren Spielern auf einem so kleinen Bildschirm zu spielen (wie es im Trailer zu sehen ist), bringt vermutlich wenig Spaß. Und als mobiler Begleiter ist die Nintendo Switch trotzdem unhandlicher als beispielsweise ein 3DS oder ein Smartphone. Vor allem aber bleibt abzuwarten, wie sich die Konsole in den ersten Tests machen wird.

Ein Beitrag aus dem Coffeeshop vom 26.10.2016.