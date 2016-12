VWL-Professor tritt aus rechter LKR-Partei aus

Der VWL-Professor Ulrich van Suntum hat auf seiner Facebookseite bekanntgegeben, dass er von all seinen Parteiämtern und aus der LKR-Partei (Liberal-Konservative Reformer vorher ALFA) austritt. Dies begründete er mit ungewünschten Veränderungen in der Partei. Ökonomische Themen seien in den Hintergrund getreten. Stattdessen fokussierte sich die Partei auf Flüchtlings- und Islamkritik. Van Suntum hatte in letzter Zeit aufgrund von diversen Tweets auf seinem Twitter-Profil negative Schlagzeilen gemacht. Unter anderem hatte sich das Rektorat der Uni Münster von einem Tweet distanziert.