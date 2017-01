4 Alternativen zur Amtseinführung

Heute wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Wir zeigen euch 4 Dinge, die heute interessanter sind, als die Amtseinführung von Donald Trump.

1. Der Pinguin-Awareness-Day

Heute ist Pinguin-Awareness-Day: der Welt-Ehrentag der Pinguine. Nicht zu verwechseln mit dem Welt-Pinguin-Tag am 25. April. Eigentlich sollte heute das Hauptaugenmerk in den Vereinigten Staaten auf den kleinen flugunfähigen Seevögeln gerichtet sein. Statt heute also ab 18.50 Uhr im Ersten die Amtseinführung zu beobachten, könnte man die Pinguine im Allwetterzoo Münster besuchen gehen.

Wer keine Lust hat, bei diesen bitterkalten Temperatur vor die Haustür zu gehen, dem sei der BBC Film „Spy in the Huddle“ (deutsch: Pinguine hautnah) empfohlen.

2. Die Menü-Wahl des neuen US-Präsidenten

Nach der Amtseinführung wird es US-amerikanischen Medienberichten zufolge Hummer und Garnelen in Safransauce, Virginia Rindfleisch mit dunkler Schokoladen-Wachholdersauce mit Kartoffelgratin geben. Als Abschluss lockt ein Schokoladensoufllé mit Kirsch-Vanille-Eis. Zu jedem Gang werden spezielle Weine oder Champagner angeboten. Trump selbst wird keinen Alkohol trinken.

.@realDonaldTrump: "Stay away from drugs, stay away from alcohol, and stay away from cigarettes." pic.twitter.com/aCwOaxmFkP — POLITICO (@politico) 13. Oktober 2016

Ganz so konsequent war Donald Trump in der Vergangenheit nicht. Anfang der 2000er gab er seinen Namen für einen Wodka her.

3. Der Tag der Käseliebhaber/innen

Münsteraner Studierende, die es verpasst haben, sich am Mittwoch auf dem Wochenmarkt mit einer ordentlichen Käsetüte einzudecken, können sich abseits bekannter Supermärkte heute auf dem Biomarkt auf dem Domplatz noch das ein oder andere Stück Gruyère kaufen. Nicht zu verwechseln ist der Tag der Käseliebhaber mit dem nationalen Käsetag am 4. Juni. Bei der Recherche zum Tag der Käseliebhaber konnte von uns leider kein Ursprung ergründet werden. Vor allem weil Käseliebhaber/-innen einfach genug Festtage im Jahr haben. Da wäre nämlich noch der Tag des gegrillten Käsesandwichs (12. April), der Tag der Käsepizza (5. September), der Tag des Käsefondues (11. April) und der Tag des Käsekuchens (30. Juli).

Wie wär's eigentlich mit einer kleinen Prokrastination? Hier habt ihr ein klasse Rezept für Mozzarella-Sticks.

4. Die Bestimmung, wann überhaupt Feiertag ist

Wer sich nicht voller Inbrunst und Begeisterung über den Tag der Jogginghose, des Käsefondues, des Camcorders oder des kotzendes Einhorns freut, könnte wohl jedes Mal aus der Haut fahren, wenn er oder sie erfährt, dass gerade ein solcher Tag stattfindet. Manchmal verständlich. Schon Wochen zuvor ploppen dutzende Facebook-Veranstaltungen zum jeweiligen Tag auf und man wird von "Freunden" eingeladen, von denen man eigentlich vergessen hatte, dass diese Menschen noch existieren. Wie unnötig, gibt es doch viele Dinge, die an solchen Tagen wichtiger sind (wie Kriege überall auf dem Kontinent, (Kinder)Armut, die Situation von Geflüchteten, dem Erstarken rechter Tendenzen in Europa, Unterdrückung, die Inhaftierung Unschuldiger, den Fortbestand der Todesstrafe, staatliche Diskriminierung von Homosexuellen etc.). Meist ist unbekannt, wieso und wie diese seltsamen Tage überhaupt entstanden sind. Warum haben wir aber heute nicht frei? Schuld darin ist wohl das Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW). In NRW gibt es 11 Feiertage: den Neujahrstag, den Karfreitag, den Ostermontag, den 1. Mai, Christi-Himmelfahrt, Pfingsmontag, Fronleichnam, 3. Oktober, der Allerheiligentag, sowie der erste und zweite Weihnachtsfeiertag. Nicht mehr, nicht weniger.

Hintergrund: Warum findet am 20. Januar die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten statt, wenn so viele Parallelereignisse stattfinden?

Seit der Vereidigung von Franklin Delano Roosevelt am 20. Januar 1937 findet die Vereidigung von US-Präsidenten (Inauguration) am selbigen Tag statt. Bei unseren Recherchen, warum es genau am 20. Januar sein muss, sind wir auf einen Artikel von Stephen Kaufman gestoßen. Kaufman ist Journalist und Autor im US-Außenministerium. Demnach findet die Amtseinführung aus zwei Gründen nicht mehr wie vorher am 4. März, sondern nun am 20. Januar statt. Grund dafür war die sogenannte „lame duck session“. Zwischen der Wahl des Kongresses und des Präsidenten im November und der Amtseinführung lagen 17 Wochen. 17 lange Wochen in denen abgewählte oder zur Wahl nicht mehr angetretene Kongressmitglieder weiterarbeiten konnten, ohne ihren Wählern gegenüber noch rechenschaftspflichtig zu sein. Im Kongress sank die Lust zu Entscheidungen zu kommen.

Im Zuge von „lame duck sessions“ sagten sich 1861 teilweise Bundesstaaten von der Union los, 1933 galt die USA gar als führungslos, bis Roosevelt im März vereidigt wurde. Die Mitglieder des alten Kongresses hätten weiterhin (ohne rechenschaftspflichtig zu sein) die Möglichkeit gehabt, zu bestimmen, wer neuer US-Präsident, sowie Vizepräsident wird, sollte die Abstimmung der Wahlmännerversammlung unentschieden ausgegangen sein. 1933 wurde der 20. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung (auch Lame-Duck-Amendment genannt) beigefügt, welches den 20. Januar als offiziellen Tag der Amtseinführung festlegt.

Nun findet die Inauguration im Januar statt, dem kältesten Monat in Washington D.C. Für heute sind etwa 7 Grad Celsius vorausgesagt. Im 4. April 1841 starb übrigens der neunte US-Präsident William Henry Harrison. Er hatte sich bei seiner Amtsanführung am 4. März 1841 eine Lungenentzündung zugezogen, als er ohne Mantel und Schal eine zweistündige Rede zur Amtseinführung hielt. Mit einem Monat Amtszeit war seine Präsidentschaft die kürzeste in der Geschichte der USA.

Text: Melissa Faust