Stiftung Warentest feiert Geburtstag

Die Stiftung Warentest wird am heutigen Montag 53 Jahre alt. Wir nehmen das als Anlass, um einmal hinter die Kulissen zu schauen.

Wenn man wieder im Supermarkt steht und so gar nicht weiß, was man kaufen soll, wer hilft einem dann? Ganz viele Deutsche beantworten diese Frage mit der Stiftung Warentest. Laut einer Forsa-Umfrage im Jahr 2000 kennen 96% der Deutschen die Verbraucherschützer. Darüber kommen vielleicht noch VW und Coca Cola.

Wie funktioniert ein Test?

Ein Test bei der Stiftung Warentest beginnt mit der Planung. Die kann je nach Komplexität des Gegenstands mehrere Monate in Anspruch nehmen. Die Testprodukte werden dann immer anonym eingekauft und nicht vom Hersteller zugeschickt. Das soll Manipulationen seitens der Anbieter entgegenwirken. Im Anschluss prüfen unabhängige Institute nach dem Testprogramm der Stiftung. Die Verblindung der Waren – also das Entfernen von allen Hinweisen auf den Hersteller – und wissenschaftliche Methoden sollen hier die Unabhängigkeit sicherstellen. Wenn das Gutachten der Institute zurückkommt, werden die Testprodukte nach Schulnoten bewertet. Zuerst werden die Anbieter über ihre Bewertung informiert, anschließend veröffentlichen Redakteure der Stiftung die Ergebnisse im Maganzin "test" und auf der Website.

Ein turbulenter Anfang

Gegründet wurde die Stiftung von Altparteien des Bundestags 1964. Es brauchte allerdings einige hitzige Diskussionen, um die Verbraucherorganisation schließlich auf den Weg zu bringen. Der Vorstand der Stiftung, Hubertus Primus, erzählt dazu im Gespräch mit Radio Q: "Damals übrigens auch noch gegen den Widerstand des BDI – des Bundes Deutscher Industrie. Die haben gesagt, der deutsche Verbraucher wäre eigentlich mit den Aussagen der Werbung genügend ausgestattet, um eine Entscheidung treffen zu können. Das würden die heute auch nicht mehr sagen."

Inzwischen bleibt kaum ein Lebensbereich ungetestet. Lebensmittel, Finanzdienstleistungen, Haushaltsgeräte, Rechtsangebote, Multimedia, Versicherungen – die Liste könnte endlos fortgesetzt werden. Besondere Erfolge der jüngeren Zeit sind dabei der Nachweis von Weichmachern in Olivenöl im Jahr 2005 oder der Fund von krebserregeneden Stoffen in Kinderspielzeug 2010. Bei der unüberschaubaren Menge an Tests lassen sich aber auch einige kuriose Testobjekte finden. Die skurrilsten Tests der Stiftung Warentest findet ihr in unserer Bildergalerie.

"Was in Hinterzimmern gekungelt wird, da muss man skeptisch sein"

Der Stiftung ist ihre Unabhängigkeit besonders wichtig. Ein Wort, das immer wieder betont wird, ist Transparenz. Ein Blick auf die Website der Stiftung offenbart tatsächlich einen Haufen Informationen zu Testabläufen und Unabhängigkeitscredos. Trotz dessen gibt es immer wieder Klagen seitens der Hersteller gegen die Stiftung, die sich nicht richtig dargestellt sehen. Im Jahr 2014 zum Beispiel Ritter Sport. Ein Rechtsstreit entwickelte sich, der schließlich zugunsten des Schokoladen-Herstellers entschieden wurde.

"Es wäre ja erstaunlich, wenn man vergleichende Tests macht und alle Anbieter wären zufrieden. Das würde ja darauf hindeuten, dass man alle gleich gut bewertet und es ist eben das Leben nicht so. Das gehört also bei uns zum Geschäft, dass Anbieter unzufrieden sind."

In der Gesamtheit sind die Prozesse, in denen die Stiftung Warentest nicht gewonnen hat, aber an den Fingern abzuzählen. Selbst der BDI warnt davor, gegen die Verbraucherschützer zu klagen. Das liegt an der hohen wissenschaftlichen Methodik der Tests.

Seit 53 Jahren beeinflusst die Stiftung Warentest Kaufentscheidungen wie kaum eine andere Organisation, sie ist aus dem deutschen Markt kaum noch wegzudenken. Diese Stellung basiert auf tausenden von Test und der daraus entstandenen Erfahrung. Nur eins fehlt mir noch: Ein Test von Campusradios.

Von Philipp Saukel (Bild: Stiftung Warentest)