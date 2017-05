The Beatles

Die Beatles. Ein Name, der für sich steht. Kaum eine Band kann dem Erfolg der Jungs aus Liverpool das Wasser reichen.

Im September 1962 wird in den Abbey Road Studios in London Love Me Do aufgenommen. Es ist der erste Song, bei dem Paul McCartney die Leadstimme singt. John Lennon spielt Mundharmonika, weshalb es zur Umbesetzung der Hauptstimme kommt.

Ich wusste noch nicht einmal, wie ich das singen sollte. Ich hatte das noch nie gemacht! Ich höre noch heute das Lampenfieber in der Stimme.

Paul McCartney, 1997

Am Schlagzeug sitzt nicht Ringo Starr, sondern Andy White, ein Schlagzeuger, der extra für die Aufnahmen engagiert wurde. Ringo durfte nur das Tamburin spielen.

Love Me Do ist einer der ersten Songs, die wir geschrieben haben. Paul hat ihn schon mit 15 Jahren gesungen und es ist auch das erste unserer Lieder, die wir öffentlich zu spielen gewagt haben.

John Lennon, 1972

Bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Brian Epstein, der damalige manager der Beatles, 10.000 Singles von Love Me Do aufgekauft haben soll. Nur so konnten sich viele den großen Erfolg der Single erklären. Innerhalb von nur zwei Tagen kletterte der Song auf Platz 17 der englischen Charts.

Viel mehr interessante Fakten, Musik und spannende Themen gibt's in der nächsten Folge Kultstatus.

Mittwoch, 03.05.2017, 19-21 Uhr bei Radio Q