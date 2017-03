F1 Testreport (Aktualisiert - Tag 2)

Wir versuchen euch auf dem neuesten Stand zu halten, wie die Wintertests in Barcelona verlaufen, und welches Team den stärksten Eindruck hinterlässt.

Tag 2/8 - Nachmittag:

Deutlich ruhiger als der Vormittag verlief die Nachmittagssession des zweiten Testtages. Es gab keinerlei Unterbrechungen und auch deutlich weniger technische Pannen. Toro Rosso startete mit 2 Stunden Verzögerung in den Nachmittag - dort wurde aber nicht offengelegt, was der Grund dafür war. Williams fehlte wie angekündigt nach der Unterbodenbeschädigung durch den Dreher von Lance Stroll. Auch McLaren scheint aus ihren Problemen nicht zu kommen. Gerade mal 11 Runden drehte Vandoorne am Nachmittag. Es heißt, dass bereits der dritte Motor eingebaut werden musste (und das am zweiten Tag). Wir müssen schauen, wie sich das bei McLaren weiterentwickelt - aber bisher sieht das gar nicht gut aus. Auf der anderen Seite steht dagegen Mercedes: Valterri Bottas fuhr allein am Nachmittag über 100 Runden und absolvierte dabei sogar schon eine komplette Rennsimulation.

Neue Teile haben wir am Nachmittag nicht an den Autos entdecken können. Blicken wir also nochmal auf die Zeiten. Kimi Räikkönen fuhr Bestzeit minimal vor Lewis Hamiltons Vormittagszeit. Während Hamilton bereits auf Ultrasoft fuhr, war Räikkönen auf den etwas härteren (auf eine Runde langsameren) Supersofts unterwegs. Aber wie bereits erwähnt, so lange die Zeiten über 1:20 sind, brauchen die uns nicht allzu sehr zu interessieren.

Ein Satz noch zu den 2017er Pirelli-Reifen: Bisher sieht es so aus, als wären die deutlich standfester als im vergangenen Jahr. Pirelli selbst prognostiziert viele 1-Stopp-Rennen. Das spricht leider für deutlich berechenbarere Rennen im Jahr 2017. Aber warten wir erstmal die weiteren Testtage ab.

01. K.Räikkönen (Ferrari) - 1:20:960 (108 Rnd.)

02. L.Hamilton (Mercedes) - 1:20:983 (66 Rnd.)

03. M.Verstappen (Red Bull) - 1:22:200 (89 Rnd.)

04. K.Magnussen (Haas) - 1:22:204 (118 Rnd.)

05. E.Ocon (Force India) - 1:22:509 (86 Rnd.)

06. D.Kvyat (Toro Rosso) - 1:22:956 (68 Rnd.)

07. V.Bottas (Mercedes) - 1:22:986 (102 Rnd.)

08. J.Palmer (Renault) - 1:24:139 (53 Rnd.)

09. A.Giovinazzi (Sauber) - 1:24:617 (67 Rnd.)

10. S.Vandoorne (McLaren) - 1:25:600 (40 Rnd.)

11. L.Stroll (Williams) - 1:26:040 (12 Rnd.)

Tag 2/8 - Vormittag:

Bis auf das Mercedes-Team haben alle anderen ihre Fahrer getauscht. Mercedes tauscht die Fahrer ja immer mittags. Trotzdem nicht dabei war heute Pascal Wehrlein vom Sauber-Team. Die Verletzungen von seinem Crash beim Race of Champions sind nicht so schwer, dass er nicht testen könnte, allerdings ist das Verletzungsrisiko zu hoch. Auch die nächste Testwoche und der Saisonauftakt in Australien sind in Gefahr. Irgendwie schon bitter, wenn man in so große Probleme gerät, und das nur wegen eines kleinen Fahrfehlers bei einem Spaßevent. Aber nicht nur für Wehrlein läuft es schlecht, auch sein Team kam heute nicht in die Gänge. Man musste einen komplett neuen Motor einbauen, und damit war der Vormittag von Wehrlein-Ersatz Giovanazzi nach nur 5 Runden beendet. Sauber war nicht das einzige Team mit Problemen am Vormittag. Renault kam nur auf eine Runde - Problem hier war eine defekte Bremsverkleidung vom Vortag. Die war wohl so schwer beschädigt, dass man eine neue brauchte. Und die musste über Nacht in der Fabrik erst angefertigt werden und kam erst am Vormittag per Flieger in Spanien an. Auf der Rundentabelle sehen auch Force India und McLaren nicht gut aus - die beiden sind aufgrund der Probleme von gestern erst später zum Fahren gekommen. Rookie Lance Stroll im Williams rutschte am Vormittag in der schnellen Kurve 9 von der Bahn. Dabei beschädigte er den Unterboden seines Fahrzeuges und kam nur auf 12 Runden - Problem: Der Unterboden ist heute nicht mehr zu reparieren, damit ist der Tag für Stroll bereits beendet. Die Hälfte des Feldes kam am heutigen Dienstag also nicht in Schwung und steht vor einer Menge Arbeit am Nachmittag.

Schlechte Nachrichten von der Technikseite: Die Dattelpalme vom Mercedes wächst! Der hässliche Flügel hat an der oberen Seite jetzt zwei Elemente.

Ebenfalls gibt es interessante Neuigkeiten zum Red Bull: Der sah bei der Präsentation überraschend schlicht aus, viele erwarteten da noch große Änderungen vor Melbourne. Aber: Designer Adrian Newey sagte gestern in einem Interview, dass sich nicht mehr viel am Red Bull verändern würde. Man nimmt dort den Ansatz, dass man die neuen Regeln erstmal aufgrund eines einfachen Grundmodells verstehen will, anstatt dass man ein Jahr lang mit komplizierten Teilen rätselt, wie diese genau funktionieren. Ein interessanter Ansatz, es wird sich zeigen, ob es auch ein erfolgreicher ist.

Zum Abschluss nochmal ein Blick auf die Zeiten: Lewis Hamilton im Mercedes landete ganz vorne mit fast 2 Sekunden Vorsprung auf den nächsten Verfolger. ABER: Keine Sorge, die Zeit wurde auf Ultrasoft gefahren, und ist auch noch weit von dem entfernt, was man an Zeiten erwarten kann. Alle anderen Zeiten kann man vorerst vernachlässigen. Interessant ist da noch ein Blick auf die Rundenzahlen - da ist wieder Mercedes vorn. Das Auto läuft bisher wie ein Uhrwerk. Und je mehr man fährt, desto mehr Erkenntnisse kann man sammeln. Das könnte sich also zu einem Vorteil für Mercedes entwickeln.

01. L.Hamilton (Mercedes) - 1:20:983 (66 Runden)

02. K.Räikkönen (Ferrari) - 1:22:831 (47 Rnd.)

03. E.Ocon (Force India) - 1:23:045 (27 Rnd.)

04. K.Magnussen (Haas) - 1:23:200 (36 Rnd.)

05. M.Verstappen (Red Bull) - 1:23:212 (31 Rnd.)

06. D.Kvyat (Toro Rosso) - 1:25:012 (44 Rnd.)

07. L.Stroll (Williams) - 1:26:040 (12 Rnd.)

08. S.Vandoorne (McLaren) - 1:26:201 (29 Rnd.)

09. A.Giovinazzi (Sauber) - 1:33:741 (5 Rnd.)

10. J.Palmer (Renault) - -:--:--- (1 Rnd.)

Tag 1/8 - Nachmittag:

Mit dem Beginn des Nachmittags waren auch Fernando Alonso im McLaren und der Red Bull von Daniel Ricciardo wieder auf der Strecke. Nicht mehr zu sehen war dagegen Valtteri Bottas im Mercedes. Mercedes ist nämlich das einzige Team, das die Fahrer zwischen Vor- und Nachmittagssession tauscht. Lewis Hamilton konnte auch gleich die schnellste Runde drehen und toppte die Zeit von Vettel vom vormittag um knapp eine Sekunde. Technische Probleme hatten Perez im Force India und erneut Alonso im McLaren. Während den Force India ein gebrochener Auspuff stoppte, war bei McLaren immer noch die Ölversorgung ein Problem. Es wird gemunkelt, dass diese Probleme schon beim Showrun am gestrigen Tag aufgetreten sind. Da stellt sich natürlich die Frage, ob es da ein grundlegendes Konstruktionsproblem gibt - sollte dies der Fall sein, steht McLaren vor einer Menge Arbeit. Der Rest der Testwoche würde für das Team aus Woking dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ins Wasser fallen.

Bei der Technik sorgte mal wieder Mercedes für das meiste Aufsehen. Am Vormittag twitterte man noch, dass eine Finne, wie sie jedes andere Team verwendet, frühestens am Mittwoch montiert werden sollte. Dann sah man die Konstruktion aber schon am heutigen Nachmittag auf dem Auto. Und die Mercedes-Variante hatte noch eine weitere Auffälligkeit. Auf der oberen Seite der Finne war ein recht breiter Lüftungsschlitz zu erkennen. Wahrscheinlich ist dies aber nur eine vorübergehende Version; da wird von Mercedes noch mehr Detailarbeit erwartet.

Kommen wir zum Abschluss nochmal zu den Zeiten: Hamilton setzte sich wie gesagt an die Spitze. Knapp dahinter landeten Vettel im Ferrari und Massa im Williams. Klares Schlusslicht ist der Sauber mit mehr als 5 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Aber wir können die Fans beruhigen: Die heutigen Zeiten sind noch nicht aussagekräftig. Wir erwarten, dass der Streckenrekord von Kimi Räikkönen aus dem Jahr 2008 (1:21,6) um mehrere Sekunden unterboten wird. Erst wenn die Zeiten unter die 1:20er Marke fallen, wird es da richtig interessant.

01. L.Hamilton (Mercedes) - 1:21:765 (73 Runden)

02. S.Vettel (Ferrari) - 1:21:878 (128 Rnd.)

03. F.Massa (Williams) - 1:22:076 (103 Rnd.)

04. K.Magnussen (Haas) - 1:22:894 (51 Rnd.)

05. D.Ricciardo (Red Bull) - 1:22:926 (50 Rnd.)

06. V.Bottas (Mercedes) - 1:23:169 (79 Rnd.)

07. S.Perez (Force Inda) - 1:23:709 (39 Rnd.)

08. C.Sainz (Toro Rosso) - 1:24:494 (51 Rnd.)

09. N.Hülkenberg (Renault) - 1:24:784 (57 Rnd.)

10. F.Alonso (McLaren) - 1:24:852 (29 Rnd.)

11. M.Ericsson (Sauber) - 1:26:841 (72 Rnd.)

Tag 1/8 - Vormittag:

Pünktlich um 9 Uhr schaltete die Boxenampel auf Grün und 8 Tage Tests gingen los. McLaren und Red Bull sind bis zum Mittag die Sorgenkinder. Fernando Alonso schaffte im McLaren nur eine Runde, bevor ihn ein Ölleck im Bereich des Getriebes bis zur Mittagspause an die Box zwang. Der Red Bull blieb nach 4 Runden auf der Strecke liegen - vom Team wurde ein Sensorproblem als Grund genannt. Für ein Sensorproblem stand der Wagen dann aber doch verdächtig lange in der Box. Auch für Haas lief der Vormittag durchwachsen. Kevin Magnussen rutschte zwei mal neben die Strecke, in einem Fall zerstörte er sich dabei den Frontflügel. Und da kommt das bei den Test übliche Problem des Teilemangels auf, den Haas hat nur einen einzigen Reserve-Flügel dabei. Und der sollte jetzt besser halten. Den stärksten Eindruck machten Ferrari und Mercedes. Die beiden fuhren mit 60 bzw. 80 Runden mehr als doppelt so viele wie die Konkurrenz der anderen Teams und standen auch auf dem Zeitentableau ganz oben. Vettel im Ferrari war mit seiner 1:22,7 nicht mal eine Sekunde hinter der Vorjahresbestzeit zurück, aber die Zeit sagt noch nichts aus. Aufgrund der Regeländerungen wird nämlich erwartet, dass die Fahrzeuge mindestens 5 Sekunden pro Runde zulegen müssten. Die Vettel-Bestzeit ist also noch weit vom Maß der Dinge entfernt.

Auf technischer Seite fiel am Vormittag auf, dass mehrere Teams mit einem T-Flügel fuhren. Bei den Präsentationen hatte nur Ferrari einen solchen montiert. Heute morgen sahen wir ähnliche Konstruktionen am Williams, am Haas und am Mercedes. Wie wir finden, ist die Mercedes-Dattelpalme das hässlichste Konstrukt:

Zum Abschluss nochmal die Rundentabelle in der Übersicht:

01. S.Vettel (Ferrari) - 1:22:791 (62 Runden)

02. V.Bottas (Mercedes) - 1:23:169 (79 Rnd.)

03. S.Perez (Force India) - 1:23:709 (39 Rnd.)

04. F.Massa (Williams) - 1:25:552 (39 Rnd.)

05. C.Sainz (Toro Rosso) - 1:25:562 (18 Rnd.)

06. N.Hülkenberg (Renault) - 1:26:319 (22 Rnd.)

07. K.Magnussen (Haas) - 1:26:404 (15 Rnd.)

08. M.Ericsson (Sauber) - 1:26:865 (32 Rnd.)

09. D.Ricciardo (Red Bull) - 1:28:712 (4 Rnd.)

10. F.Alonso (McLaren) - --:--:--- (1 Rnd.)