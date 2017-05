QMotors is back! Nach der Sendepause im April starten wir wieder voll durch mit diesen Themen: Der Formel 1 Grand Prix in Russland, den Auftakt der ADAC GT Masters in Oschersleben und der zweiten Saisonstation der Formel 3 in Monza.

Die Hintergründe zum aktuellen Formel 1 Rennen. Wie kam Bottas zum Sieg? War Massa schuld, dass Vettel nicht gewonnen hat? Und wo bleibt eigentlich Red Bull im Titelkampf?

Neue Saison, neues Glück. Zahlreiche Hersteller kämpfen in der GT Masters um den Titel, aber wer startet am besten? BMW, Porsche, Audi, ...?

Großartige Rad-an-Rad Duelle erlebte man dieses Wochenende in Monza in der Formel 3. Wer kann sich an der Tabellenspitze festsetzen, wer hat noch Nachholbedarf?