Hier in Deutschland geht es nach der Grundschule gleich ins dreigliedrige Schulsystem.

Wie läuft eigentlich so eine prototypische Bildungslaufbahn in den USA ab?

Wie alt ist man eigentlich, wenn man auf die berühmt berüchtigte Highschool geht?

Radio Q - Reporter Philipp Woschek hat sich schlau gemacht.

Frau Dr. Padberg-Schmitt ist Amerikanerin mit deutschen Wurzeln und hat selbst das Bildungssystem in den USA durchlaufen.

Sie erklärt uns, warum die USA in den jüngsten PISA-Tests so schlecht abgeschnitten hat, wie Bildungsungleichheit in den USA durch ungerechte Verteilung von Steuern reproduziert wird und warum sie als Cheerleaderin immer spät nach Hause kam.

Fast 2 Millionen Kinder und Jugendliche in den USA gehen nicht in eine reguläre Schule, sondern lernen von zu Hause aus- entweder mit den Eltern oder am PC.

Wie sieht das konkret aus? Wie kommt ein Homeschooler ins akademische System?

Qlumbus-Redakteurin Solveig Holzhausen klärt uns auf.

Wie sinnvoll ist Homeschooling eigentlich?

Welche Vor-und Nachteile bringt es mit sich?

Unsere USA-Expertin Dr. Padberg-Schmitt erklärt uns ihre Sicht der Dinge und warum Homeschooling für sie keine Alternative ist.

Die USA sind bekannt für ihre horrenden Studiengebühren.

Doch macht es eigentlich einen Unterschied, ob man die staatliche oder die private Uni besucht?

Welche Finanzierungs-Möglichkeiten gibt es, wenn man nicht komplett verschuldet in den Beruf starten will?

Frau Dr. Britta Padberg-Schmitt informiert uns.