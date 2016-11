Sebastian Stachorras Mixtape

Sebastian Stachorra hat sich für sein Mixtape von den Gefühlszuständen seiner aktuellen Lernphase inspirieren lassen.

Die Vorweihnachtszeit ist eigentlich eine Zeit der Besinnlichkeit. Es sei denn, du musst Klausuren nachschreiben. Während deine Freunde den ersten Glühwein des Jahres trinken, Partys geben und auf Konzerte gehen, sitzt du am Schreibtisch und vergräbst deinen Kopf in deine Hände, wenn du etwas nicht verstehst.

Während du lernst, durchlebst du ganz verschiedene Geisteszustände und Gefühle: verhaltenen Optimismus und kindliche Freude, wenn dir eine Aufgabe gelingt. (Selbst-)Ironie. Wahnsinn. Einsamkeit. Trauer. Rebellion. Akzeptanz. Alles widergespiegelt in diesem Mixtape.

Die Playlist

01. Louis Armstrong - A Song Was Born

02. Frank Sinatra - There Is No Business Like Show Business

03. Paps - This Way

04. Götz Alsmann - Ein kleiner Bär mit großen Ohren

05. Greg Holden - Bar On A

06. Herrenmagazin - Erinnern

07. Bonaparte - Boykott Everything

08. Beatsteaks - Let's See

09. Herbert Grönemeyer - Mambo

10. Marcus Wiebusch - Was wir tun werden

11. Arme Ritter - Kann ich mit

12. Kansas - Icarus II

13. Mat Nathanson - All We Are

14. Heisterkamp - Wenn wir wüssten

15. Jon Schmidt - All Of Me

16. Gisbert zu Knyphausen - Verschwende deine Zeit

17. Simon & Garfunkel - Leaves That Are Green

18. Reinhard Mey - Gute Nacht, Freunde