Lena Zils' Mixtape

Ein Mixtape von einer, die keine Ahnung von Musik hat.

Lenas Mixtape ist der Grund wieso sie von heute an, von jedem Musikredakteur schief angeguckt werden wird. Man kann sagen: Ein Mixtape von einer, die keine Ahnung von Musik hat! Wie genau ihre Auswahl zustande gekommen ist, fragt sie sich wohl noch in 10 Jahren, aber immerhin kann sie zu den meisten Songs die Texte lautstark mit"singen"...und darauf kommt es doch an, oder?

Zu allem Überfluss ist sie auch noch super perfektionistisch und ordnungsliebend, daher hier: Lenas Mixtape in chronologischer Reihenfolge! Viel Spaß und ein dickes Sorry!

Die Playlist:

01. Dire Straits - Sultans of Swing

02. Madonna - La Isla Bonita

03. Soul Asylum - Runaway Train

04. Oasias - Don't look back in Anger

05. Fettes Brot - Jein

06. Seed - Ding

07. Wir sind Helden - Nur ein Wort

08. Gnarls Barkley - Crazy

09. Stromae - Alors on dance

10. Royals - Lorde

11. Destination Anywhere - Am Ende ist doch niemand gern allein

12. Gloria - Wie sehr wir leuchten

13. Tom Rosenthal - Go Solo

14. Lena - Traffic Lights

15. Flo Rida - My House

16. Von wegen Lisbeth - Meine Kneipe

17. Hollow Coves - We will run