Max Hengesbachs Mixtape

Was passiert eigentlich, wenn man ein Kind mit Papas Plattensammlung alleine lässt?

Es kommt ein echter Classic Rock-Fan dabei rum. Im Mixtape von Max Hengesbach finden sich Band-Legenden wie Led Zeppelin oder die Beatles.

Genauso aber auch eher unbekannte Rockgrößen wie Kansas oder Styx.

Hauptsache es ist alt und rockt!

Die Playlist:

01. Blue Öyster Cult - (Don't Fear) The Reaper

02. Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising

03. Styx - Renegade

04. Foreigner - Cold As Ice

05. Kansas - Carry On My Wayward Son

06. Slade - Far Far Away

07. Elton John - Rocket Man

08. Iggy Pop - The Passenger

09. Steppenwolf - Born To Be Wild

10. Led Zeppelin - Ramble On

11. Zz Top - La Grange

12. The Animals - House Of The Rising Sun

13. Bruce Springsteen - Dancing In The Dark

14. Johnny Cash - Hurt

15. Queen - I Want It All

16. Boston - More Than A Feeling