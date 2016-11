Lukas Lindenschmidts Mixtape

Viel Musik in wenigen Songs – ein Ausflug in die schier unendlichen Klangweiten des Progressive Rock/Metal.

Das heutige Mixtape führt euch vor Augen, wie es klingt, wenn sich Künstler auf die Fahne geschrieben haben, sämtliche musikalischen Grenzen zu sprengen.

Dabei könnt ihr euch auf unkonventionelle Instrumentierungen (Saxophon, Xylophon verbunden mit sägenden Gitarrensounds), atmosphärische Momente der Stille sowie Riffs und Rhythmen, die eure Synapsen kitzeln, freuen! Zusammengestellt von Lukas Lindenschmidt.

Die Playlist:

01. King Crimson – 21st Century Schizoid Man

02. Opeth – The Drapery Falls

03. Animals As Leaders – Cafo

04. Between The Buried And Me – Extremophile Elite

05. Haken – Crystallised

06. Protest The Hero – Bone Marrow