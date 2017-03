David Bowie & The Otters From Mars

Für unseren Redakteur Till Otte war es mal wieder an der Zeit, die extra langen David Bowie-Tracks rauszukramen und zu zelebrieren.

Viele Bowie-Songs können nicht im Radio gespielt werden. Warum? Sie sind zu lang, manchmal zu experimentell. Aber heute nicht! Till Otte hat seine Favoriten rausgesucht und schenkt ihnen das Radio-Spotlight, was sie verdienen!

Die Playlist:

01. David Bowie - ★

02. David Bowie – It's Gonna Be Me

03. David Bowie – Sue (Or In A Season Of Crime)

04. David Bowie – John, I'm Only Dancing (Again)

05. David Bowie – Bring Me The Disco King

06. David Bowie – Sweet Thing

07. David Bowie – Memory Of A Free Festival

08. David Bowie – Lady Stardust