Philipp Mosers Mixtape

Philipp hat Geburtstag!

Mit Blick auf den Kalender stellte Philipp überrascht fest: Huch, ich werde alt. Wie schön wäre es da, wenn im Radio eine Stunde seine Lieblingslieder gespielt werden. Gut, dass es dafür das RadioQ-Mixtape gibt. Und so ging Philipp direkt an die Arbeit und stellte seine Playlist zusammen. Gefüllt mit Filmmusik, echten Klassikern, dem ein oder anderen Mainstream-NoGo, Kindheitserinnerungen und dem QMotors-Titellied ist dieses Mixtape doch unverkennbar unserem Redakteur Philipp Moser zuzuordnen.

Die Playlist:

01. George Baker Selection - Little Green Bag

02. Rolling Stones - Start Me Up

03. Brian Fallon - A Wonderful Live

04. The Killers - Mr. Brightside

05. Men at Work - Down Under

06. Hothouse Flowers - I Can See Clearly Now

07. ZZ Top - Sharp Dressed Man

08. Höhner - Steh auf, mach laut

09. Golden Earring - Radar Love

10. The Marvelettes - Please Mr. Postman

11. Robbie Williams - Rock DJ

12. P!nk - So What

13. Franco Micalizzi - Trinity: Titoli

14. Guns 'N Roses - Don't Cry

15. Anime Allstars - Leb deinen Traum (Piano Version)

16. Thomas Godoj - Von Allem etwas