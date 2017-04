Sophia Hamms Mixtape

In ihrer Akustik-Playlist präsentiert euch Sophia die wahren Talente der Künstler.

Eine Stunde verreisen zu einer Akustiksession und ein Gefühl von einem Live-Konzert bekommen - Nur selten werden im Radio die Akustikversionen von Liedern gespielt, wobei sich gerade bei diesen die Künstler am Besten musikalisch präsentieren können. Dies nahm sich Sophia als Anlass und hat für euch einige akustische Wunderwerke zu einem Mixtape zusammengestellt.

Die Playlist:

01. Bernhoft - Cmon Talk

02. Lewis Del Mar - Loud(y)

03. Beirut - East Harlem

04. Alt-J - Something Good

05. FKJ & Tom Misch - Losing My Way

06. Anderson .Paak - Come Down

07. Foster The People - Pumped Up Kids

08. Hozier - Take Me To Church

09. Tank And The Bangas - Boxes And Squares

10. Sinkane - U’huh

11. AnnenMayKantereit & Milky Chance - Roxanne (Cover)

12. Leon Bridges- Smooth Sailin

13. St. Paul And The Broken Bones - Call Me

14. Fil Bo Riva - Killer Queen

15. Tom Misch - Nightgowns

16. Noah And The Whale - Life Goes On