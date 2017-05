Steffen Jönes Mixtape

Die ersten warmen Tage haben uns erreicht und Steffen liefert die passende Musik dazu!

Auf diesem Mixtape vereinen sich Klassiker und einige Neuentdeckungen, die perfekt dazu geeignet sind, um in den anstehenden Sommernächten durch Münster zu radeln. Steffen wundert sich allerdings selbst noch immer, dass der Name Harry Styles mit auf der Trackliste steht.

Die Playlist:

01. The Slow Show – Dresden

02. Lord Huron – The Night We Met

03. Cold War Kids – Can We Hang On?

04. Abay – Angels (The XX Cover)

05. Låpsley – Hurt Me

06. Banks – Crowded Places

07. Django Django – Default

08. Ed Sheeran – Galway Girl

09. Cigarettes After Sex – Apocalypse

10. Lorde – Liability

11. Husten – Liebe Kaputt

12. 1000 Robota – Ich blicke an dir vorbei

13. Radical Face – Small Hands

14. Seafret – Oceans

15. Harry Styles – Sign Of The Time

16. Labi Siffre – It Must Be Love

17. The Smith - Asleep