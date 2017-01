Till Ottes Mixtape

Die Liebe ist verloren, es lebe die Liebe!

Songs über Liebe gibt es viele, aber nicht viele, die so gut sind wie diese!

Songs über die Liebe, über Liebeskummer und über Sehnsucht gibt es viele.

Dennoch schaffen es immer wieder Künstler dem Ganzen neue Perspektiven hinzuzufügen.

Von der Liebe zu sich selbst, von der Liebe zu Maschinen und vielen weiteren neuen Thematiken handelt diese Playlist (zusammengestellt von Till Otte).

Playlist:

01. David Bowie - Love Is Lost

02. Sophie Hunger - Love Is Not The Answer

03. Thomas Azier - Talk To Me

04. Thomas Azier - Fools

05. Bilderbuch - Maschin

06. Perfume Genius - Fool

07. Jamie Cullum - Comes Love

08. Amy Winehouse - Love Is A Losing Game

09. Jake Bugg - The Love We're Hoping For

10. Dagobert - Wir leben aneinander vorbei

11. Jake Bugg - A Song About Love

12. The Libertines - Dead For Love

13. Father John Misty - Holy Shit

14. Nick Cave & The Bad Seeds - Distant Sky

15. Lazarus Cast - Heroes